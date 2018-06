Rollerdieb schlägt in der Storchenstraße zu

Ein unbekannter Dieb hat am Samstagabend zwischen 22.30 und 23 Uhr den Roller einer 23-Jährigen gestohlen, der diesen auf einem Parkplatz in der Storchenstraße abgestellt hatte. Das Fahrzeug wurde am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße wieder aufgefunden. Der Dieb hatte das Schloss manipuliert und das Fahrzeug so in Gang gesetzt.

Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.