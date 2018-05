Roller verunglückt: Zwei Frauen schwer verletzt

Schwere Verletzungen haben sich zwei Frauen in der Nacht auf Samstag zugezogen, als sie mit ihrem Motorroller verunglückten.

Eine 20-jährige Rollerfahrerin und ihre 17-jährige Sozia befuhren am Samstag gegen 00.30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg parallel zur L1170 von Niederstotzingen in Richtung Sontheim. Kurz vor Sontheim kamen die beiden von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und die beiden Frauen blieben verletzt auf der Fahrbahn liegen. Dort wurden sie von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt, der die Polizei und den Rettungsdienst verständigte. Die beiden Frauen wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Rollerfahrerin alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Bei ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sie sieht jetzt einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.