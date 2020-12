„Rollender Weihnachtsmarkt“ geht in die Verlängerung

Für Petra Pachner, die Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal“, und ihre Kooperationspartner von der Hochschule Aalen ist der erste rollende Weihnachtsmarkt, der am Samstag auf dem Aalener Wochenmarkt stattfand, ein voller Erfolg gewesen. Über 1000 Euro sind dabei an Spenden zusammengekommen. Und es gibt eine Verlängerung: Das Team ist heute von 14 bis 17 Uhr in der Aalener Michaelskirche (Hölderlinstraße 13) mit weihnachtlichen Gegenständen und Dekorationsartikeln vor Ort, natürlich unter Einhaltung der Pandemiebestimmungen. Mit dabei haben sie weihnachtliche Gegenstände und Dekorationsartikel, die von Menschen aus und um Aalen gespendet wurden. Gegen eine Spende dürfen die Besucherinnen und Besucher sich etwas aus dem reichen Fundus aussuchen.

Mit einem Kleintransporter waren Petra Pachner vom Verein „Zukunft für Nepal“, Vanessa Vanini, die Referentin für nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen, sowie das studentische Motion-Rennteam am Samstag auf dem Aalener Wochenmarkt präsent, um dort die Artikel anzubieten, die handwerklich begabte Menschen in den Tagen zuvor gebastelt und zur Verfügung gestellt hatten. Die Bandbreite der Gegenstände, die an der Tür von Petra Pachner abgegeben wurden, war gewaltig. Sie reichte von hochwertigen, handgearbeiteten Filzpantoffeln bis zu einer weihnachtlich dekorierten Klobrille.

Letztere sei wohl als Scherz gemeint gewesen, vermutet Pachner: „Ich hab’s mit Humor genommen.“ Abgesehen davon sei die Fülle der abgegebenen Gegenstände unglaublich gewesen, sagt die Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal“, die sich bei allen bedanken möchte, die etwas beigesteuert haben. Ihr und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern war es so gelungen, einen Hauch von Weihnachtsstimmung auf dem Wochenmarkt zu verbreiten. Und so freute sich Pachner nicht nur über die Geldspenden, sondern auch über die positive Resonanz: „Ihr bringt Weihnachten mit“, sagten einige Menschen, die den Stand besuchten, erzählt Pachner.

Für die gespendeten Gegenstände gab es keine festen Verkaufspreise. Es galt: Jeder gibt soviel, wie es eben möglich ist. Eine Frau, die die schönen Filzpantoffeln erstand, befürchtete, dass sie vielleicht zu wenig gegeben hätte. Aber Petra Pachner konnte sie beruhigen, und so hatten aus ihrer Sicht alle gewonnen: Die Gruppe, die die Pantoffeln angefertigt hatte, die Frau, die sich sichtlich über die warmen Hausschuhe freute, und die Initiatoren, die den Markt ins Rollen gebracht hatten. Das sei auch der Sinn von Weihnachten, meinte Pachner: Nämlich anderen Menschen etwas Gutes zu tun.

Für die Neuauflage heute Nachmittag in der Aalener Michaelskirche seien neue Sachen abgegeben worden, so dass es noch Gelegenheit gebe, um ein Last-Minute-Geschenk zu erwerben, freut sich die Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal“. Die Spenden kommen Menschen in Nepal sowie Bedürftigen und Menschen mit Behinderungen im Ostalbkreis zugute. Eine kleine Spende ist bereits nach Nepal unterwegs: Zwei nepalesische Bekannte von Petra Pachner, die in ihre Heimat fliegen, bringen bereits etwas Geld nach Hause mit, um dort die ärgste Not ein wenig zu lindern.