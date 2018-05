Rollator-Training in Ebnat

Wie mühsam der Umgang mit einem Rollator sein kann, wissen viele ältere oder behinderte Menschen. Was als Hilfe gedacht ist, entpuppt sich nämlich manchmal als Belastung. Deshalb bietet die Agenda-Gruppe Aalen barrierefrei am Mittwoch, 6. Juni, von 13.30 bis 17 Uhr ein kostenloses Rollator-Training im Foyer der Jurahalle Ebnat an. Ziel ist es, den Umgang mit dem Rollator in Alltagssituationen zu lernen.

Anmeldungen sind bis 30. Mai unter 07367 / 96170 möglich.