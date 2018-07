Rolf Dambacher übernimmt den Vorsitz

Bei der Mitgliederversammlung ist Rolf Dambacher zum neuen Vorsitzenden des Städtischen Orchesters Aalen gewählt worden. Nach den teilweise heftigen Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen und Monaten scheint man nun wieder auf dem Weg zu einem harmonischeren Miteinander zu sein.

In der vom stellvertretenden Vorsitzenden Gerhard Krehlik geleiteten Versammlung spielten die Umstände des Rücktritts des seitherigen Vorsitzenden Harald Hirsch und die darauf entbrannte heftige, teilweise auch öffentlich geführte Debatte um die Nachfolge von Musikdirektor Udo Lüdeking nur noch eine untergeordnete Rolle. Nachdem die Nachfolge von Musikdirektor Lüdeking, der Ende September 2011 in den Ruhestand tritt, von Stadtverwaltung und Gemeinderat mittlerweile geregelt wurde, gilt es nun für das Städtische Orchester, den Blick in die Zukunft zu richten und sich mit den künftigen Strukturen zu arrangieren.

Mit Rolf Dambacher konnte dafür ein erfahrener Mann als Vorsitzender gewählt werden, der bereits früher sowohl im Städtischen Orchester als auch im Musikkreisverband Ostalb in führender Funktion tätig war. Ihm zur Seite stehen im ebenfalls neu gewählten Vertrauensrat der seitherige und wieder gewählte Schriftführer, Pressewart und stellvertretende Vorsitzende, Gerhard Krehlik, Kassier Bernhard Schurr, Fahrnisverwalter Steffen Dambacher sowie die Beisitzer Carolin Haas, Thomas Riek, Martin Eisner und Volker Ensle. Als Ansprechpartnerin der Stadtverwaltung beim Städtischen Orchester wird künftig Karin Haisch vom Städtischen Kulturamt im Vertrauensrat der Stadtkapelle mitwirken. Zu neuen Kassenprüfern wurden Julia Leinmüller und Sven Dolderer gewählt.

Die seitherigen Kassenprüfer Siegfried Geisser und Josef Mai bestätigten Kassier Bernhard Schurr eine korrekte Kassenführung. Die Finanzen des Orchesters sind in einem zufriedenstellenden Zustand. Auch musikalisch wird das Städtische Orchester demnächst wieder in der Öffentlichkeit zu hören sein, nämlich am Sonntag, 29. Mai, um 15 Uhr mit einer Musik zur Kaffeezeit auf dem Aalener Marktplatz. (gk)