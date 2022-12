Roland Seitz neuer Trainer in Freiberg

Roland Seitz wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge von Ramon Gehrmann an, der Mitte Dezember zurücktrat.

Roland Seitz, der von Juli 2019 bis März 2021 den VfR Aalen trainierte, freut sich schon auf seine neue Aufgabe: „Der SGV Freiberg ist ein aufstrebender und interessanter Verein, dessen Entwicklung ich mit Interesse verfolgt habe. Ich bin bereit mit meiner Erfahrung zu helfen und zuversichtlich, die spannende Aufgabe Ligaerhalt zu lösen.“ Der SGV Freiberg rangiert mit 18 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Vor der Winterpause gab es drei Niederlagen in Serie. In der Liga wird Roland Seitz nicht mehr auf seinen Ex-Verein VfR Aalen treffen, dafür aber in der Wintervorbereitung. Am 25. Februar, kurz vor dem Liga-Start, werden beide Teams gegeneinander antreten.