Roland Hamm folgt auf Karl Groß

Zum Jahresbeginn hat es einen Wechsel beim Vorsitz im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg. Versichertenvertreter Roland Hamm übernimmt turnusgemäß von Karl Groß, Vertreter der Arbeitgeber.

Das paritätisch aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern besetzte Organ der Selbstverwaltung unterstützt die Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg in gesundheitspolitischen Fragen. Der AOK-Bezirksrat Ostwürttemberg besteht aus jeweils 13 Versicherten- und Arbeitgebervertretern der Region.

„Im Jahr 2021 ist vieles in Bewegung“, sagt Roland Hamm. „Der jüngst im Dezember gesetzlich verabschiedete Zugriff auf die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen und die Reform des Gesundheitsfonds belastet die AOK Baden-Württemberg dieses Jahr und auch darüber hinaus stark. Die Rücklagen sinken massiv und die zukünftigen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds fallen wesentlich niedriger aus.“

Zum Hintergrund: Die Regierung hat, um die Sozialversicherungsbeiträge 2021 unter der Marke von 40 Prozent zu halten, zur Finanzierung unter anderem den gesetzlichen Krankenkassen bundesweit acht Milliarden Euro Rücklagen entzogen. Die AOK Baden-Württemberg muss hier rund 617 Millionen beisteuern. Die Reform des Gesundheitsfonds bedeutet für die größte Landeskasse zukünftig jährlich rund 250 Millionen Euro weniger aus diesem Topf. „Solch ein hoher Mittelabfluss engt den Handlungsspielraum deutlich ein und beeinflusst natürlich auch die Gestaltungsmöglichkeiten im Gesundheitssektor in Baden-Württemberg und damit auch in Ostwürttemberg“, so Hamm.

Auch die Coronapandemie wird weiterhin die Arbeit der Gesundheitskasse 2021 prägen. „Trotz der begonnen Impfungen werden wir weiterhin die AHA-Regeln einhalten müssen. Das bedeutet, dass etwa viele Gesundheitskurse wie Kochkurse zu gesunder Ernährung wohl erst – oder hoffentlich schon – in der zweiten Jahreshälfte wieder stattfinden können.“

Als Bezirksratsvorsitzender und Versichertenvertreter will sich Hamm auf alle Fälle für die Belange der Versicherten stark machen. „Der Versicherte steht trotz Kostendruck und Pandemie selbstverständlich weiterhin im Mittelpunkt und soll eine gute Betreuung in Fragen der Gesundheit von der AOK Ostwürttemberg erhalten.“