Rohrreiniger zocken Seniorin ab

Mit einer völlig überzogenen Rechnung hat eine unseriöse Rohrreinigungsfirma eine 70-Jährige in Waldstetten abgezockt.

In der Wohnung der Seniorin war am Dienstag Schmutzwasser in der Toilette und Küchenspüle übergelaufen. Die Frau suchte schnelle Hilfe im Internet und wählte die Nummer einer Rohrreinigungsfirma. Hierbei handelte es sich jedoch nicht, wie angenommen, um einen örtlich niedergelassenen Handwerksbetrieb, sondern um einen überregional agierenden Anbieter.

Kurze Zeit später erschien ein junger Mann in der Wohnung, welcher noch Kosten von 500 Euro in Aussicht stellte. Nach einer Stunde getaner Arbeit verlangte er dann jedoch einen Betrag von 2484,42 Euro. Der Mann erklärte der Frau, dass eine Rechnung nicht möglich sei und sie die Kosten sofort zu begleichen habe. Hierbei hielt er der überrumpelten Dame sogleich ein mobiles EC-Kartenlesegerät unter die Nase.

Nach einer schlaflosen Nacht erschien die Geschädigte bei der Polizei und erstattete Anzeige. Gegen den „Handwerker“ wurden Ermittlungen wegen Wucher aufgenommen. Der Täter ist bereits wegen gleich gelagerter Fälle mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.