Rohbau des evangelischen Gemeindehauses an der Friedhofstraße steht

Es war mal wieder der Brandschutz: Weil der im alten Gebäude nicht mehr den neuen Richtlinien entsprach, hat sich die evangelische Kirchengemeinde letztendlich für ein neues Gebäude an der Friedhofstraße entschieden.

Kirchenpfleger Harald Schweikert betritt die Baustelle, an der sich teilweise Pfützen am Boden gebildet haben. Das Dach fehlt noch an dem neuen Gemeindehaus, nächste Woche feiert die Kirchengemeinde Richtfest. Allerdings nur ein symbolisches, erklärt Schweikert. Denn bei der Stahl-Betonkonstruktion mit Flachdach gibt es keinen Giebel, auf dem ein Handwerker herumturnen könnte, wie Schweikert sagt. Man habe für die Feier nächste Woche einen Zeitpunkt gewählt, an dem Gäste ungefährdet und mit Bestuhlung empfangen werden können.

„Hier wird künftig eine Glasfassade mit Schiebetür sein“, sagt Schweikert, der am Eingangsbereich steht. Darin soll es ein Foyer mit einer kleinen Empore geben. „Das wirkt jetzt schon schick, obwohl es noch der Rohbau ist.“ Am Foyer angeschlossen ist ein Raum, der eine kapellenähnliche Funktion haben soll. „Ein Raum der stillen Andacht“, beschreibt Schweikert.

Gebäude soll Lebensdauer von bis zu 50 Jahren haben

Wobei das Gebäude vorrangig nicht öffentlich zugänglich sein soll, sondern den Mitgliedern der Kirchengemeinde offen steht, sagt Schweikert. Allerdings werden auch Nicht-Mitglieder bei öffentlichen Veranstaltungen den Bau nutzen. Schließlich liege das Zentrum sehr günstig, sagt Schweikert. „Das war einer der entscheidenden Punkte, warum wir das hier machen wollten.“ Neben dem Busbahnhof und nahe zur Stadtmitte sei das Haus gut erreichbar. „Wir reden von einer Laufzeit von 30 bis 50 Jahren, da sieht der Innenstadtverkehr vielleicht anders aus, Menschen nutzen vielleicht eher den ÖPNV.“

Schweikert geht weiter in den großen Saal des Gebäudes, der ebenfalls eine zweistufige Empore beinhaltet. Die sei eingebuat worden, weil in dem langen, relativ schmalen Gebäude nicht viel Raum für einen großen Saal gewesen sei. An der Raumseite gegenüber der Empore soll eine Holzbühne entstehen. Besonders schön werde hier der Blick durch die großen Fenster ins Grüne beziehungsweise auf den Kocher, sagt Schweikert. Er deutet auf die Wände, die aus raumhohen, schrägen Betonplatten zusammengesetzt sind. „Diese Konstruktion der Wände ist mit Absicht so gewählt“, sagt er. Hinter den schrägen Fugen stehe ein fast schon künstlerisches architektonisches Konzept. „Das macht den Anblick interessant und wirkt nicht so pragmatisch wie eine Ritter-Sport-Konstruktion.“ Die Wände bestehen aus Sichtbeton, die Oberfläche bleibt so. Etwa 300 Personen sollen Platz in dem Saal finden, allerdings wird eine Faltwand den Raum teilen können.

Schweikert geht weiter in einen Raum in Richtung Friedhofstraße. „Hier entsteht eines der Herzstücke des Gebäudes“, sagt er. Ein Café für Seniorenarbeit oder andere Treffen soll hier eingerichtet werden, mit einer Küchenzeile und einer gemütlichen Einrichtung. Beispielsweise das samstägliche Café zur Marktzeit soll hier stattfinden. „Uns war wichtig, dass das nicht in sterilen Gemeinderäumen mit Klapptischen veranstaltet wird“, sagt Schweikert. „Viele gehen davon aus, dass das der meistgenutze Raum des Gebäudes wird.“

Neben der Tür in der Wand, die auf den Einbau eines Aufzuges wartet, führt eine Treppe in den ersten Stock. Dort befinden sich die Toiletten. Man habe sich die Kosten für ein Kellergeschoss ersparen wollen, sagt Schweikert. Außer den sanitären Anlagen bietet der Stock Raum für die Arbeiten der Kirchengemeinde, beispielsweise die Treffen der Familienbildungsstätte, sagt der Kirchenpfleger. Ob das nun die Krabbelgruppe sei oder was auch immer.

Metallfassade soll von bunten Elementen aufgelockert werden

Auffallend ist, dass die Fenster, die nach Süden zeigen, viel größer sind als die gen Norden. Das habe mit der Beheizung zu tun, sagt Schweikert. Die Räume sollen mit einer Fußbodenheizung ausgestattet werden, die über eine Luftwärmepumpe betrieben wird. „Das war gar nicht so einfach mit den regenerativen Energien.“ Es seien auch Bodenbohrungen gemacht worden, um zu prüfen, ob nicht eine Grundwasser geführte Heizung möglich sei. Ein Heizungs- und Technikraum soll das Gebäude künftig über jeden Zweifel hinsichtlich des Brandschutzes erheben. Im zweiten Obergeschoss gibt es einen Sitzungsraum für den Kirchengemeinderat, einen Balkon und Räume für Jungschar- und Jugendarbeit, berichtet Schweikert.

Außen ist eine Metallfassade vorgesehen, in einer kupferähnlichen Farbe. Bunte Elemente sollen das Gesamtbild auflockern. Dort, wo heute Container stehen, soll es Parkplätze geben und drei Bäume gepflanzt werden, die Schatten spenden und zum draußen Sitzen einladen. Einladend soll auch der Gartenbereich am Kocher gestaltet werden, wo ein kleiner Balkon über den Fluss ragt.