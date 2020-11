Ellwangen-Röhlingen (an) - Im vergangenen Jahr haben die Gold Seekers erstmals internationale Luft bei der Weltgymnaestrada in Dornbirn geschnuppert – einer Woche voller sportlicher Highlights, Teamgeist und internationaler Zusammenkünfte.

Dies machte Lust auf mehr. Die Gold Seekers setzten sich daher zum Ziel, die World Gym for Life Challenge in Lissabon 2021 – ein internationaler Show-Contest, zu dem der Weltturnverband F.I.G. (Fédération Internationale de Gymnastique) seine Mitgliedsverbände alle vier Jahre einlädt.

Um sich hierfür einen Startplatz zu sichern, hätten die Gold Seekers eigentlich in diesem Jahr zum ersten Mal mit 33 Sportlern beim Rendezvous der Besten teilgenommen. Mit ihrer brandneuen Show „Bats“, wollten sie sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Die Enttäuschung im Röhlinger Lager war groß, als plötzlich der komplette Lockdown dieses Unterfangen stoppte. Folglich wurden alle Wettkämpfe abgesagt. Damit konnten die Gold Seekers zuletzt nicht einmal mehr ihrem Sport, im Rahmen des wöchentlichen Trainings, nachgehen.

Die anfängliche Sorge darüber, dass sich die Gold Seekers nun auch von einer Qualifikation für die Weltmeisterschaft verabschieden müssen, verflog mit der Information des Deutschen Turner-Bunds, dass erstmals eine Videobewerbung möglich ist. Der FC Röhlingen setzte alle Hebel in Bewegung, dass der Trainingsbetrieb so schnell es ging wiederaufgenommen werden konnte und von den Trainerinnen wurde zudem viel Kreativität abverlangt.

Die Gold Seekers begannen zunächst auf dem Sportplatz unter freiem Himmel ihre Choreographie zu festigen, bis sie kurz darauf mit Abstand in der Turnhalle trainieren durften und es dann Mitte August endlich hieß, es darf wieder in Paaren geturnt werden.

Die Vorbereitungen für den Video-Dreh liefen auf Hochtouren. Doch auch die Gold Seekers blieben von der Pandemie nicht verschont, weshalb sie in letzter Minute ihre Show umstellen mussten und ihr Video nur mit 26 Sportlern drehen konnten.

Die Aufregung und das intensive Training zahlten sich aus – die Gold Seekers erreichte am 30. Oktober die erfreuliche Nachricht, dass sie ausgewählt wurden, den Deutschen Turner-Bund auf internationaler Ebene zu vertreten.

Die Teilnahme an der World Gym for Life Challenge 2021 in Lissabon ist somit gesichert.

Nun bleibt abzuwarten und zu hoffen, ob diese wie geplant im Juli stattfinden kann.