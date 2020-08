Die 2018 neu gegründete Damenmannschaft der Tennisabteilung des FC Röhlingen hat sich in der Corona-Spielrunde gegen die Gegner souverän ohne Punktverlust durchgesetzt und wurde Gruppensieger.

Bei den Spielen gegen Ruppertshofen und Niederstotzingen 2 konnten sich die Damen jeweils mit 6:3 durchsetzen. Das Spiel gegen Strassdorf und Gerabronn haben sie deutlich mit 8:1 und 9:0 für sich entscheiden. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass dem Aufstieg nichts mehr im Wege stand. So konnte das Spiel gegen Rot am See gelöst gestartet werden, in dem sich die Damen des FC Röhlingen mit 7:2 super präsentiert haben und somit in die Bezirksklasse 2 aufsteigen. Trainiert wurden die Damen von Otto Ebert und Ralf Schultes. Die Junioren U 15 wurden ebenfalls souveräner Gruppensieger. Gegner waren TV Pfahlheim und TA DJK Ellwangen. Die Spiele wurden mit Vor- und Rückrunde ausgetragen. Mit einer eindrucksvollen Spielbilanz von drei 6:0 Siegen und einmal 5:1 konnten die Jungs als Gruppenerster die Saison abschließen. Trainiert wurden die U 15 Junioren von Irmgard und Josef Seckler.

Nach dem erfolgreichen Jahr 2019 mit den Aufstiegen der beiden Herrenmannschaften und der Damen 50-Mannschaft, haben sich nun auch die Damen des FC Röhlingen den Aufstieg in die nächste Klasse erkämpft und verdient. Die U 15 Junioren konnten in dieser Saison ihre erste Meisterschaft feiern.