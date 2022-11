Röhlingen verliert in Fellbach

Beim Rückkampf in Fellbach haben die Oberliga-Ringer aus Röhlingen nicht an die Leistung aus dem Kampf gegen Herbrechtingen anknüpfen können. Eine 13:17-Pleite hat am Ende auf der Anzeigetafel gestanden.

Bis 57 Kilogramm (kg) griechisch-römisch machte zunächst Stefan Maierhöfer (AC) gegen Timur Demir den Kampf, verlor nach sechs Minuten allerdings mit 6:11. Tizian Seifert (AC) hatte bis 130 kg Freistil keinen Gegner. Jan Kunst hatte gegen Adrian Maierhöfer (AC) bis 61 kg Freistil keine Chance. Maierhöfer kam nach etwas mehr als drei Minuten zum Überlegenheitssieg. Einen ausgeglichenen Kampf lieferte sich Dennis Wolf (AC) und Paul Wahl bis 98 kg griechisch-römisch. Wolf behielt nach sechs Minuten aufgrund der letzten Wertung beim Stande von 6:6 Punkten die Oberhand (2:9). Linus Koch (AC) hatte einen schweren Stand gegen Jan Madejczyk bis 66 kg griechisch-römisch, hielt dennoch gut mit, konnte aber die 1:16-Überlegenheitsniederlage nicht verhindern (6:9). Bis 86 kg Freistil punktete Botond Lukacs (AC) den starken Murad Makaev mit 14:0 Punkten aus. Am Ende fehlte ein Punkt zur technischen Überlegenheit (6:12). Tobias Link (AC) sprang erneut in die Mannschaft, konnte aber Tornike Katamadze keine Paroli bieten und verlor nach nur 31 Sekunden mit 0:16 Punkten in der Klasse 71 kg Freistil. Bis 80 kg griechisch-römisch ging Tim Wist nach sechs Minuten als Sieger von der Matte. Gegen Moritz Wahl entschied die letzte Wertung (10:13). Michael Wöhrle (AC) musste gegen einen der stärksten Fellbacher auf die Matte. Nach 53 Sekunden hatte er gegen Gocha Meladze mit 0:18 das Nachsehen in der Klasse 75 kg (A) griechisch-römisch. Erik Schweter (AC) fand keine Einstellung gegen Otto Madejczk, 75 kg (B) Freistil. Nach sechs Minuten musste er sich mit 5:13 geschlagen geben. Endstand: 17:13 für Fellbach.