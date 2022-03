Neun Tore in Unterkochen, acht Tore in Schloßberg und Röhlingen packt in der Nachspielzeit einen Treffer drauf. Wer die Tore am ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B in 2022 erzielt hat.

Kreisliga B II: Leinzell – Essingen II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Kaja (22.), 1:1 J. Malitzke (55.), 1:2 J. Adam (76.), 2:2 Mager (89.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Essingen II (90.+2.).

SGM Hohenb./Untergr. – Böbingen II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 A. Akin (30.), 2:0 J. Bürgel (49.), 2:1 Breitmeier (51.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte SGM (41.).

Kreisliga B III: Hüttlingen II – Röhlingen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 T. Rieger (67.), 0:2 J. Brendle (90+2.).

Eggenrot – SSV Aalen II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 L. Gergely (20.), 2:0, 4:1 A. Badjie (35., 59.), 2:1 I. Berisha (53.), 3:1 L. Köder (57., FE).

U. Wasseralfingen II – SGM Fachsenf./Dew. 3:1 (1:1). Tore: 1:0 E. Bostanci (29.), 1:1 M. Berie (44.), 2:1 Ch. Hammele (72.), 3:1 E. Buduri (75.).

SG Eigenz.-Ellenb. II – Jagstzell 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 T. Ziegler (13., 21.), 0:3 Ph. Wunder (85.).

Hofh.-Unter. III – DJK Schwabsberg-B. 3:2 (2:1). Tore: 1:0 S. Sarioglu (30.), 1:1 H. Vogler (33.), 2:1 D. Skalitzki (35.), 2:2 J. Kuhn (51.), 3:2 H. Drechsler (86., FE). Bes. Vork.: Rote Karte TSG (8.), Gelb-Rote Karte DJK (90+4.).

Neunh./Rindelb. – Dalkingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 M. Gaier (42., 75.), 0:3 H. Grimm (90.+5.).

Kreisliga B IV: Kirchh./Dirgenh. II (Flex) – Waldhausen II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 S. Joas (18.), 2:0 Y. Kudret (22.).

Unterkochen II – Ohmenheim 7:2 (4:1). Tore: 1:0, 4:1 S. Civelek (2., 37.), 2:0 J. Stütz (7.), 2:1 J. Meyer (8.), 3:1, 7:1 F. Kaiser (11. FE., 77.), 5:1 J. Steidle (52.), 6:1 C. Mayungu (75.), 7:2 K. Rösch (84., FE).

Elchingen – Lippach 1:2 (1:2). Tore: 0:1 F. Hafner (24.), 1:1 M. Minder (43.), 1:2 M. Zick (44.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Lippach (66.).

Kösinger SC – SV Nordh.-Zippl. 0:2 (0:0). Tore: 0:1 D. Roder (54.), 0:2 L. Kirschner (55.).

Ebnat – Riesbürg 2:4 (2:1). Tore: 1:0 E. Dogan (5.), 2:0 F. Uhl (7.), 2:1 Ch. Vierkorn (35.), 2:2, 2:4 J. Ensslin (70., 80.), 2:3 R. Dahms (75.).

Schloßberg – Lauchheim II 5:3 (3:2). Tore: 1:0 V. Beloussov (17.), 1:1 P. Biffart (26.), 1:2, 3:3 J. Schnele (29., 48.), 2:2 Eigentor (35.), 3:2, 4:3 E. Letica (45+1., 70. FE), 5:3 D. Horst (85.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Lauchheim II (70., 80.).