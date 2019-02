Rodungsarbeiten zwischen Essingen und Aalen

Ab kommenden Montag, 11. Februar, beginnen die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den vierspurigen Ausbau des Streckenabschnittes der B29 zwischen Essingen und Aalen. Das hat das Regierungspräsidikum mitgeteilt.

Aufgrund notwendiger Rodungsarbeiten muss von Montag, 11. Februar, bis voraussichtlich einschließlich Samstag, 16. Februar, mit Verkehrseinschränkungen auf Höhe der Gemeinde Essingen gerechnet werden. Die Maßnahmen erfolgen ausschließlich bei Tageslicht und außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 8.30 und 15.30 Uhr. Die Rodungsarbeiten müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen bereits jetzt erfolgen, um den geplanten Baubeginn des Streckenausbaus in diesem Jahr halten zu können. Da ein Großteil der gesamten geplanten Fällarbeiten nicht von der Straße aus erfolgen muss, sind die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer zeitlich auf die eine Woche begrenzt. In diesem Zeitraum finden die Rodungsarbeiten von der Bundesstraße aus statt, sodass der Eingriff in die Verkehrsführung mittels halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage notwendig ist. Grundsätzlich bleiben die Wegeverbindungen in alle Richtungen während der Rodungsarbeiten offen.