Roderich Kieswetter trifft mit Friedrich Merz die Klitschkos in Kiew

Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hatte CDU-Fraktionschef Friedrich Merz nach Kiew begleitet (wir berichteten).

Merz war am Dienstag nach Kiew gereist und hatte unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen (unser Foto). Zuvor besuchte er mit Kiesewetter auch die Stadt Irpin nahe Kiew. Er kehrte zunächst mit dem Zug und dann ab Polen per Flugzeug zurück, auch Kiesewetter ist bereits wieder in Deutschland.

Schusssichere Weste ist immer dabei

Die Aufnahme mit Merz und den Klitschkos ist zeitversetzt online gestellt worden, teilte das Büro von Kiesewetter mit. Dies aktuell zu veröffentlichen, wäre viel zu gefährlich gewesen. Klitschko und Kiesewetter kennen sich seit Jahren, telefonieren regelmäßig, was die strahlenden Gesichter auf dem Foto erklärt. Vor Ort sah man Kiesewetter mit schusssicherer Weste neben Merz laufen.