Roderich Kiesewetter unterstreicht bei Besuch Wichtigkeit der Partnerschaft mit Litauen

Warum 1000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Litauen sind und wie das Land seine Energieabhängigkeit von Russland von 100 auf 0 reduziert hat. Roderich Kiesewetter war auf Dienstreise in Vilnius und Rukla.

Litauen fordert mehr Unterstützung von Deutschland

In der vergangenen Woche war der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter als Obmann im Auswärtigen Ausschuss auf Dienstreise in Litauen, um den Austausch mit diesem wichtigen Partner Deutschlands zu fördern und Impulse zum weiteren Vorgehen und zur Unterstützung mitzunehmen. Neben dem Besuch der in Rukla stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten standen insbesondere Gespräche mit den Vize-Außen- und Verteidigungsministern, Parlamentariern aus dem Ausschuss für Außenpolitik und für Verteidigung und Nationale Sicherheit der litauischen Seimas, dem deutschen Botschafter Matthias Sonn und Wissenschaftlern auf dem Programm. „Von Litauen kann man sehr viel lernen, so hat das Land schon sehr früh vor der Sicherheitsbedrohung durch Russland und der hybriden Einflussnahme gewarnt. Schon früh wurde Energie durch Russland als Druckmittel gegen Litauen eingesetzt. Litauen war bis 2014 zu 100 Prozent abhängig von russischem Gas – suchte aber schon lange vor Deutschland nach Alternativen, da dort früh erkannt wurde, dass Russland Energie als Waffe und Druckmittel einsetzt“, sagt Kiesewetter. Das Land habe angesichts der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der Destabilisierung der Ostukraine rund 100 Millionen Euro investiert, um sich energiepolitisch unabhängig zu machen und eine schwimmende LNG-Plattform im Hafen von Klaipeda geschaffen, so Kiesewetter. „Die Flüssiggasanlage trägt passenderweise den Namen Independence und trug dazu bei, dass Litauen mittlerweile vollständig von russischem Gas unabhängig ist.“

700 Kilometer gemeinsam mit Weißrussland

Die historische Erfahrung des Landes, das die Sowjetunion wie auch Deutschland als imperiale Mächte erlebt hat, und die Lage Litauens haben hier zu einer ganz anderen Bedrohungseinschätzung geführt. Litauen teilt sich knapp 700 Kilometer Grenze mit Belarus und grenzt im Südwesten an die russische Exklave Kaliningrad. Litauen fühlt sich deshalb wie auch die anderen baltischen Staaten in besonderer Weise von Russland bedroht. Deutschland und Litauen verbindet insbesondere eine wichtige Partnerschaft im Bereich der Sicherheit. Rund 1000 Soldaten aus Deutschland sind mittlerweile in Litauen beteiligt.

Strategisch und außenpolitisch wichtig

Litauen ist für Deutschland ein wichtiger strategischer und außenpolitischer Partner, deshalb war Kiesewetter der Besuch der Battlegroup ein Herzensanliegen. In Rukla hatte ich ein beeindruckendes Gespräch mit dem Kommandeur OTL Daniel Andrä, der als Kommandeur für weit über 1000 Soldaten verantwortlich ist und den Bundestagsabgeordneten über die multinationalen Übungen, die Anforderungen und die vorhandene Infrastruktur informiert hatte. „Ich bin sehr dankbar für den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten, die nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit des Bündnisses gemeinsam mit Litauen und den Partnerländern leisten, sondern auch ganz wesentlich zum Vertrauen und der Zusammenarbeit unserer Länder beitragen.“

Bedeutung wird noch einmal deutlich in Gesprächen

Die Bedeutung der militärischen Zusammenarbeit wurde auch bei den Gesprächen mit Vilius Semeška, Vize-Verteidigungsminister, Raimundas Karoblis, Vize-Außenminister, sowie den Vorsitzenden des Außen- und Verteidigungsausschusses deutlich. So setzt Litauen große Erwartungen in die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Brigade und ist engagiert, die erforderliche Infrastruktur rasch aufzubauen und große Investitionen zu tätigen. „Es war mir darüber hinaus wichtig, über die Bedrohungswahrnehmung in Litauen zu sprechen. Deshalb haben wir auch über die Auffassungen bezüglich der Suwałki-Lücke und das Sanktionsregime der EU gesprochen“, berichtete Kiesewetter.

Mit Wissenschaftlerin Dr. Margarita Šešelgyte und Kestutis Budrys, Chefberater des Präsidenten für die nationale Sicherheit, hat Kiesewetter insbesondere über die deutschen Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine gesprochen. „Hier wünschen sich die litauischen Partner ein engagierteres und glaubwürdigeres Vorgehen Deutschlands, erhoffen sich gezielt wesentlich mehr weitreichende Waffen und Panzerlieferungen“, berichtet Kiesewetter. Die Zögerlichkeit Deutschlands stelle aus litauischer Sicht eine Belastungsprobe für das Vertrauen dar. „Mir war wichtig, den Gesprächspartnern für die sicherheitspolitische Kooperation und die Aufnahme unserer deutschen Soldatinnen und Soldaten zu danken“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Die Erfordernisse an Ausrüstung und Infrastruktur und die Erwartungen an Deutschland habe er ebenfalls aufgenommen.