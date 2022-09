Roderich Kiesewetter ist am Sonntag bei Anne Will

Roderich Kiesewetter, er Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aalen-Heidenheim, ist für die Unionsfraktion am Sonntag erneut in der Sendung Anne Will, die um 21.45 Uhr im Ersten läuft.

„Leider musste ich deshalb bei Veranstaltungen in Nattheim zu 150 Jahren des Musikvereins und abends in Ellwangen-Schrezheim absagen. Thematisch geht es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und Lösungen, die Gegenoffensive zu unterstützen, um einen rascheres Ende des Krieges zu bewirken. Angesichts des Leids, das der Krieg in der Ukraine und Europa verursacht und der Auswirkungen auf Deutschland, die auch die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis spüren, ist es mir wichtig, hier für meine Fraktion teilzunehmen“, so Kiesewetter.

Weitere Gäste bei Anne Will an diesem Abend sind die Außenministerin Annalena Baerbock, General a.D. Egon Ramms (ehemals Oberbefehlshaber des NATO Allied Joint Force Command), Michael Müller, Bundestagsabgeordneter der SPD, und die US-amerikanische Journalistin und Historikerin Anne Elizabeth Applebaum.