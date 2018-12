Rockiges Geschenk aus den 70ern

Eine Reminiszenz an die 70er Jahre, vor allem auch an die 70er Jahre in Aalen, legt die Diskothek Bottich dem Publikum am Samstag, 22. Dezember, als Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Ab 21 Uhr wird – wie mittlerweile alle Jahre wieder und diesmal zum Ausklang der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Diskothek – die Band Oxford Circus zu erleben sein. Mit dabei sind dann erneut zwei alte Bekannte, die wesentlich an der in den 70ern auch in Aalen beginnenden Rockgeschichte beteiligt waren: Gitarrist Siggi Schwarz und Bassist Manfred Kubiak.

Legendär: Herbstfest und Fasching am Schubart-Gymnasium

Die 70er in Aalen, das waren nicht nur die Zeiten, in denen man im „Bottich“ oder im „Pub“ Blues oder Rock hörte. Das war auch die Zeit zum Beispiel des MTV-Pop-Clubs, der keineswegs nur die ersten Open-Air-Konzerte mit namhaften Bands veranstaltete. Es war auch die Zeit der ersten Rockbands in Aalen und Umgebung. Die bekanntesten waren Bluespilz, hier spielte der Heidenheimer Siggi Schwarz mit, und Jigsaw Puzzle, eine Aalener Band, in der Kubiak zu Hause war. Bis heute legendär sind Auftritte etwa bei „Rock am Kinderfest“ oder im Schubart-Gymnasium, wo seinerzeit große Rockereignisse gefeiert wurden. Insbesondere beim Herbstfest der SMV und beim SG-Fasching drohte das Haus aus den Nähten zu platzen.

Aus jenen Tagen kennen sich Schwarz und Kubiak. Und immer wieder kreuzten sich die Wege auch auf der Bühne, ob im Vorprogramm von „Franz K.“ oder auch von Ina Deter („Neue Männer braucht das Land“). Weil der Kontakt nie abriss, beschlossen die beiden im Herbst 2011, noch einmal gemeinsame Sache zu machen. Und als die Brüder Wolfgang und Peter Fausel vom „Bottich“ davon erfuhren, war das erste Konzert auch schon gebucht.

Dessen Erfolg einen Tag vor Heiligabend 2011 war überwältigend. Über 150 Fans mussten wieder nach Hause geschickt werden, weil der „Bottich“ ausverkauft war. Auch ein kurzfristig ins Programm genommenes Zusatzkonzert ging erneut vor ausverkauftem Haus über die Bühne. Und so geschieht es seither am Tag vor Heiligabend alle Jahre wieder. Diesmal bringt die Band wieder einen Sänger mit, der bei seinem ersten Auftritt mit Oxford Circus vor Jahresfrist im „Bottich“ regelrecht umjubelt worden war: Rico Klemm. Klemm stammt aus Berlin, absolvierte dort die Musikhochschule, wo er Gesang und Trompete studierte, und ist seit vielen Jahren europaweit als Profimusiker unterwegs. In Deutschland war er unter anderem Frontmann der Band „Number Nine“, die er in mehr als 1000 Konzerten auf die Bühne führte.