Rockige Melodien mit Pop-Appeal

Am kommenden Mittwoch, 6. Februar, ab 20.15 Uhr gestaltet der aus Aalen stammende Gitarrist Roman Spilek mit seiner Stuttgarter Band die Aalener Jamsession im Frapé in der Julius-Bausch-Straße. Roman Spilek & Friends widmen sich dabei dem Blues und dem Jazz. An der Kasse heißt es traditionell: Pay as you wish – zahl’ was du willst.

Der Aalener Gitarrist Roman Spilek steht für einen erdigen mitreißenden Gitarrensound, im Blues verwurzelt, aber keinesfalls darauf beschränkt. Die Songs aus der Feder des deutsch-französisch-slowenischen Gitarristen basieren auf groovenden Rhythmen, einem ausgeprägten Sinn für Melodien sowie dem gewissen Pop-Appeal.

Roman Spilek, mittlerweile in Stuttgart angesiedelt, spielt Konzerte in ganz Deutschland, darüber hinaus ist sein Gitarrenspiel sowohl in TV-Produktionen (zuletzt in „Win Your Song“ auf Pro 7) sowie in diversen Musicals gefragt. Seine eigenen Songs präsentiert er für gewöhnlich mit der Roman Spilek Band, für die Aalener Jamsession hat er jedoch extra eine Band mit seinen Kollegen und Freunden von der Ostalb zusammengestellt, ergänzt durch die Ausnahmesängerin Kim Hofmann aus Stuttgart.

Besetzung: Kim Hofmann (Gesang), Roman Spilek (Gitarre), Markus Braun (Bass), Holger Bihr (Schlagzeug).