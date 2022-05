Rocker schlagen 25-Jährigen ins Gesicht.

Am Bahnhof in Aalen ist ein 25-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr von drei Männern angegriffen und zumindest vermutlich einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Der 25-Jährige floh vor den Angreifern, wobei er offenbar zunächst von der Personengruppe verfolgt wurde. Zeugenaussagen zufolge fuhren die Unbekannten weg, als sie den 25-Jährigen nicht mehr sahen. Bei den drei Männern, die allesamt Kutten einer Rockergruppierung trugen, soll sich auch eine Frau aufgehalten haben, die wohl mit den Tätern unterwegs war.