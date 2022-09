Roboter „Roberta Goods“ macht Einkaufen rund um die Uhr möglich

Rund um die Uhr digital einkaufen: Das gibt es in Aalen bislang nicht. Noch nicht. Denn Ende Dezember wollen Denis Di Manno und ihr Mann Dominik in den ehemaligen Räumen des Studios Mrs. Sporty in der Bahnhofstraße 8 einen 24-Stunden-Store eröffnen.

Bedient werden die Kunden hier von einer ganz besonderen Mitarbeiterin, nämlich von Roberta Goods. Bei ihr handelt es sich um einen Roboter, der auf die Wünsche der Kunden eingeht und ihre Einkäufe zusammenstellt. Mit diesem Konzept eines Tante-Emma-Ladens 2.0 wollen die beiden Aalener in naher Zukunft auch an anderen Standorten im Ostalbkreis durchstarten.

Plakate vor dem Geschäft kündigen die Eröffnung des vollautomatisierten Stores in der Bahnhofstraße 8 bereits an. Doch bis zur Eröffnung ist noch einiges zu tun, sagt Denis Di Manno. Wenn alles gut läuft, wollen sie und ihr Mann Ende Dezember den kleinen Einkaufsladen mit rund 300 Artikeln des täglichen und nicht täglichen Bedarfs eröffnen.

Freuen dürfen sich die Kunden dann auch auf Roberta Goods. Das digitale Konzept, einen Laden mithilfe eines Roboters zu betreiben, wurde von einem Start-up-Unternehmen in Stuttgart entwickelt, sagt die 36-jährige Aalenerin. Mittlerweile gebe es in der Landeshauptstadt bereits zwei Geschäfte, die mit dieser Idee erfolgreich laufen würden.

Auf der Suche nach einem zweiten Standbein seien sie und ihr Mann, die zwei Tankstellen in Wasseralfingen und Ellwangen betreiben, auf dieses Konzept aufmerksam geworden. „Aufgrund unserer Erfahrungen im Tankstellengeschäft wissen wir, was außerhalb der Öffnungszeiten von Geschäften und Supermärkten bei Kunden gefragt ist.“

Und nach 22 Uhr und am Sonntag gebe es keine Möglichkeit, sich spontan mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln einzudecken. Auch unter der Woche sich mal schnell einen Snack zu besorgen, scheitere mitunter an den langen Schlangen an der Kasse von Supermärkten.

Das von dem jungen Start-up-Team in Stuttgart entwickelte Konzept, das das Ehepaar nach Umbauarbeiten des ehemaligen Fitnessstudios Mrs. Sporty in der Bahnhofstraße auf rund 200 Quadratmetern umsetzt, biete eine Vorratskammer und einen Kühlschrank rund um die Uhr.

Der Vorteil sei, dass auch wegen des coronabedingten Personalmangels keine Mitarbeiter eingestellt werden müssten. Sämtliche Handgriffe in dem Shop erledige Roberta Goods, die weder Überstunden noch das Arbeiten am Wochenende scheue. Den Einkauf selbst müsse trotzt maschineller Unterstützung das Ehepaar Di Manno stemmen, Lieferanten könnten allerdings via App den Bestand einsehen und auf diese Weise die fehlenden Produkte nachliefern.

Eingeräumt würden diese dann von der fleißigen maschinellen Mitarbeiterin Roberta Goods.

Analog zu den beiden Läden in Stuttgart funktioniere auch der 24-Stunden-Store in Aalen. Die meisten Artikel, von denen auch viele bio oder vegan seien, würden sich hinter einer Wand befinden, sagt Denis Di Manno. Davor befinde sich ein Terminal, an dem sich die Kunden per Touch-screen ihre Produkte zusammenstellen und in den Warenkorb legen könnten.

Die Einkaufstüte werde dann von Roberta Goods gepackt und nach einem akustischen Signal „ausgespuckt“. Bezahlen könnten die Kunden bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte. Alternativ könnten die Kunden ihre gewünschten Produkte auch via App bequem vom Sofa oder Bus aus bestellen, die dann per Barcode am Terminal des 24-Stunden-Stores- abgeholt werden könnten.

Backwaren und Kaffee, der auch mit Hafermilch angeboten werde, sowie Obst und Gemüse seien in dem Verkaufsraum frei zugänglich. „Wir vertrauen darauf, dass das genommene Brötchen, die Banane oder der Salat auch bezahlt wird“, sagt Denis Di Manno.

Wie auch in den beiden digitalen Läden in Stuttgart möchten Denis Di Manno und ihr Mann künftig mit regionalen Anbietern wie Landwirten und Lieferanten arbeiten. Angedacht sei auch eine Kooperation mit Gastronomiebetrieben in Aalen. Interessierte Betreiber von Lokalen könnten sich via E-Mail an aalen@robertagoods.de melden.

Das Ehepaar ist von dem Konzept überzeugt, das nicht nur auf die jüngere Klientel zwischen 20 und 40 Jahren ausgerichtet sei. Auch ältere Menschen würden, so die Erfahrung in den Läden in Stuttgart, das 24-Stunden-Angebot schätzen und sich hier am Sonntagmorgen mit Maultaschen und Spätzle eindecken oder Artikel wie Eier, Obst, Marmelade und Co. für den morgendlichen Brunch einkaufen. Schätzen würden die Kunden hier auch das unkomplizierte bargeldlose Einkaufen rund um die Uhr.

Denis Di Manno ist stolz, dieses Einkaufshighlight nach Aalen zu holen. In diesem Konzept liege für sie auch die Zukunft. Nach einem erfolgreichen Start in Aalen stehe es für sie und ihren Mann deshalb außer Frage, Roberta Goods auch an anderen Standorten im Ostalbkreis zu etablieren.