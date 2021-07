Robert Saur seit 60 Jahren im Albverein

Seit 60 Jahren ist Robert Saur aktives Mitglied im Schwäbischen Albverein. Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Waldhausen ist er dafür zusammen mit weiteren langjährigen, treuen Mitgliedern geehrt worden.

Da die Hauptversammlung im letzten Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, hat sich der Ausschuss der Ortsgruppe Waldhausen kurzfristig entschlossen, die Versammlung bei der Gänsberghütte im Freien einzuberufen. Vorsitzender Stephan Borst ging im aufgebauten Zelt in seinem Rechenschaftsbericht über die vergangenen beiden Jahre die noch stattgefundenen Wanderungen und Aktivitäten ein, bevor Corona das Vereinsleben stillgelegt hat. Unter anderem konnten noch eine Skiausfahrt nach Mellau mit 37 Teilnehmenden in einer Selbstversorgerhütte oder das beliebte Binokelturnier in der Gänsberghütte

stattfinden. Außerdem ging beim Gauwandertag in Dewangen der Wanderpokal zum dritten Mal in Folge an die Ortsgruppe als stärkste Wandergruppe, weshalb der Wanderpokal nun in der Gänsberghütte einen festen Platz bekommen hat.

Zahlreiche Mitglieder konnten für ihre langjährige Treue geehrt werden. Seit 60 Jahren ist Robert Saur aktives Mitglied im Schwäbischen Albverein. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Karl Blank und Horst Herrmann geehrt. Auf 40 Jahre blicken Margret Klopfer, Walter Klopfer und Marianne Geiger zurück und für 25 Jahre erhielten Edeltraud Baier, Heinz Baier, Christel Hanschitz, Berthold Hanschitz, Christel Schäffer, Franz Schäffer, Thomas Hertel und Hermann Stark eine Urkunde und ein Präsent.

Kassierer Franz Schäffer präsentierte einen soliden Kassenstand und Schriftführerin Silke Kuberek ging auf die Themen der abgehaltenen Ausschusssitzungen der vergangenen beiden Jahre ein. Norbert Brunnhuber berichtete als Wanderwart von den verschiedenen Wanderungen, die 2019 von

der Seniorengruppe noch durchgeführt wurden, und Andreas Kuberek informierte über die Aktionen der Familiengruppe wie zum Beispiel einem Wanderwochenende in Bad Urach oder dem Wasserskifahren am Gufisee.

Ortsvorsteher Patriz Gentner lobte die Ortsgruppe zum einen für das ständige Wachstum der Mitgliederzahl sowie die stetige Verjüngung des Vereins und zum anderen dafür, dass sich die Mitglieder immer aktiv in das

Geschehen am Ort einbrächten. Ein großer Dank ging an den Vorsitzenden und dessen Team für die Hilfe bei der Erneuerung der Grillstelle im Dellenhäule.

Bei den Wahlen wurde Kassierer Franz Schäffer nach 20-jähriger Tätigkeit von Andreas Kuberek abgelöst. Ebenso schieden Fine Dietrich, Dietmar Wasserberg und Silke Kuberek aus dem Vereinsausschuss aus, wobei das Amt der Schriftführerin an Margit Bernhard weitergegeben wurde. Stephan Borst wurde als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt und als zweite Vorsitzende wurde

Evi Dambacher als Nachfolgerin von Tina Hammel gewählt. Sabine Frank behielt ihren Sitz als Beisitzerin und als neue Beisitzer konnten Tina Hammel, Markus Glaser und Michael Dietrich gewonnen werden. Naturschutzwart Hermann Geiger, Wegewartin Monika Brenner und Wanderwart Norbert Brunnhuber wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.