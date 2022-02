RKV Hofen unter Top Acht im Land

Es wäre mehr drin gewesen für den Radball-Nachwuchs U 19 des RKV Hofen. Die Gewissheit, dass sie zu den acht besten Radballteams in Baden-Württemberg gehören, konnte ihnen schon vor dem vergangenen Samstag keiner nehmen. Dass es letztlich dann doch „nur“ der achte Platz wurde, war anhand des spielerischen Aufwinds in dem sich Moritz Rettenmeier und Silas Öhlert vom RKV Hofen in den letzten Wochen befunden haben, so nicht zu erwarten. Gegen eine insgesamt starke Konkurrenz konnten Rettenmeier/Öhlert kein Spiel gewinnen, wobei man aber auch nicht heftig vorgeführt wurde.

Die aufgrund der Corona Pandemie auf einen Tag reduzierte Meisterschaft wurde im badischen Wallbach nahe der Schweizer Grenze ausgetragen. In der Gruppenphase hatte man mit den Mannschaften aus Schwaikheim, Hardt und dem Favoriten Gärtringen 1 zu tun wobei das erste Spiel gegen Schwaikheim leider schon in den ersten Minuten der ersten Hälfte mit hohem Rückstand begann der zur Hälfte bei 0:4 lag. Waren die Hofener Jungs in der ersten Hälfte noch komplett konfus, konnten sich die beiden zu Beginn der zweiten Hälfte wieder fangen und in kurzer Zeit zwei Tore gut machen. Die Kadermannschaft aus Schwaikheim kam allerdings zu Ende wieder stärker auf und stellte den alten Abstand wieder her 2:6 war ein denkbar schlechter Start in das Turnier.

Gegen die hoch favorisierte Mannschaft aus Gärtringen konnte Hofen den Schaden noch übersichtlich halten, dennoch konnte man hier der souveränen, schnellen Spielweise der Gärtringer nichts entgegensetzen.

Hardt als letzter Gegner der Gruppenphase liegt auf ähnlichem spielerischem Niveau wie Hofen und so gestaltete sich die Partie gegen die Schwarzwälder spannend und abwechslungsreich. Hofen konnte durch einen Viermeter-Strafstoß in Führung gehen, Hardt konnte in der zweiten Halbzeit ausgleichen und auch einen schnellen Führungstreffer markieren. Hofen hatte zwar Chancen, konnte diese aber nicht umsetzen, es wollte weder Eckbälle noch Strafstöße ins gegnerische Gehäuse. Hofen musste in die Offensive und kassierte dabei nochmals zwei Treffer, so dass das 1:4 nicht der tatsächlichen spielerischen Qualität entsprach, dennoch bedeutete das Ergebnis das Platzierungsspiel um den siebten Platz gegen den Letzten der Gruppe 1, Gärtringen 3.

Auch das Platzierungsspiel lief auf Augenhöhe ab, Gärtringen 3 ging über einen schön gespielten Eckball in Führung, Hofen konnte durch den gleichen Standard auf gegnerischer Seite ausgleichen. Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Angriff von Gärtringen, der platziert geschlagene Ball ging ins Hofener Netz und Hofen schaffte, trotz guter Chancen den Ausgleich nicht mehr. So blieb dem Team das erst seit dieser Saision zusammen spielt lediglich der letzte Platz und die Startberechtigung für das Viertelfinalturnier zur deutschen Meisterschaft am 26. März im hessischen Naurod. Bis dahin gilt es die Torverwertung aus Standards und die Feinabstimmung im Zusammenspiel im Training weiter zu verbessern um unter die ersten drei dieses weiterführenden Turniers zu gelangen.