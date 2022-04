RKV Hofen startet erfolgreich in Nachwuchs-Kunstradsaison

Der RKV Hofen ist Ausrichter der Kreismeisterschaften für Schüler im Kunstradsport des Bezirks Ostalb/Donau gewesen. 26 Starter aus den Vereinen des Ostalbkreises und Kreis Heidenheim sind an den Start gegangen. Drei Sportlerinnen traten für den RKV in der Disziplin „1er Kunstradfahren“ an. Für die Jüngste, Marie Quarticelli, war es der erste Wettkampf ihrer Kunstradkarriere. Sie startete in der Altersklasse Schülerinnen U 11 mit fünf Konkurrentinnen. Trotz der mit der Freude gepaarten Aufregung meisterte sie ihren Auftritt sauber, konzentriert und sturzfrei. So konnte sie, mit nur 3,5 Punkten Abzug, noch eine Platzierung gut machen und erreichte mit 29,70 Punkten den Vize-Kreismeistertitel. Durch die pandemische Situation fehlte auch den bereits erfahreneren RKV-Sportlern – Enie Vetter und Marlene Rettenmaier – die Wettkampfroutine. Zuerst ging Enie Vetter in der Altersklasse Schülerinnen U 13 als zweite Hofener Sportlerin aufs Rad.

Trotz Verletzungspech im vergangenen Jahr kämpfte sie sich zurück und konnte neue Übungen (wie den Kopfstand, die Lenkerstände oder auch verschiedene Steigerübungen) in ihre Kür aufzunehmen und dieses Programm sicher vorzufahren. War zu Beginn noch eine kleine Unsicherheit bei der schwersten Übung im Programm, dem „Kehrsteuerrohrsteiger rückwärts“ zu bemerken, fing sich Vetter sofort und zeigte von da an eine saubere Kür ohne größere Punktabzüge. Ohne Sturz in der Kür standen am Ende 68,15 Punkte. Dies bedeutetet nur 4,25 Punkte Abzug, persönliche Bestleistung und die Kreismeisterschaft. Nebenbei hatte sie sich noch für die Baden-Württembergischen Meisterschaften im qualifiziert.

In der Altersklasse Schülerinnen U 15 trat die dritte RKV-Sportlerin Marlene Rettenmaier an. Ihr neu einstudiertes Programm zeigte sie von Anfang an ruhig und souverän. Auch die neu aufgenommenen Übungen, wie Sattel-Lenker-Stand und Lenkervorhebehalte, wurden sauber und nur mit geringem Abzug dargeboten. Ein Sturz kostete sie aber den Podestplatz. Trotz des vierten Platzes konnte sich Rettenmaier ebenfalls über eine neue persönliche Bestleistung von 36,20 Punkten freuen.