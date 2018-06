Ritter hoch zu Ross

Alle zwei Jahre verwandelt sich das Areal ums Wasseralfinger Schloss in ein buntes historisches Lager: Kanonen donnern, Schmiede hämmern, mittelalterliche Musiker spielen auf, es wird gezaubert und mit dem Feuer jongliert, Ritter kämpfen. Diesmal übrigens zum ersten Mal hoch zu Ross. Das historische Fest mit mittelalterlichem Markt vom 8. bis 10. Juni ist nochmal größer, spektakulärer und bunter geworden und diesmal steht der 30-Jährige Krieg im Fokus, der vor 400 Jahren mit dem Prager Fenstersturz begann.

Deshalb sind am kommenden Wochenende auch mehr Landsknechte vertreten und das Fest beginnt am Freitagabend im Schlossinnenhof mit dem Theaterstück „Courasche“ als historische Einführung. Es ist ein Portrait über eine handfeste Frau, die sich durch den „großen Krieg“ kämpft.

Viele Tausend Besucher aus der nahen und weiten Umgebung kommen alle zwei Jahre im Juni vor und in das Wasseralfinger Schloss, das einst eine Wasserburg war, um auf Zeitreise zu gehen. Die beginnt in vorchristlicher Zeit mit den Kelten, verläuft durchs frühe- bis ins Hochmittelalter. Diesmal wird nicht nur einen Schaukampf, sondern in Wasseralfingen erstmals ein klassisches Ritterturnier zu Pferd gezeigt. Gaukler, Zauberer, Spielleute aber auch Folterknechte bringen alle Seiten des Mittelalters dar. Zu sehen gibt es altes Handwerk – etwa einen Papiermacher, eine Kettenhemdschmied oder einen Steinmetz und auf dem Mittelalter-Markt Kleidung, Schmuck, Kinder-Schwerter und vieles mehr.

Veranstaltet wird das Historische Fest vom Wasseralfinger Bezirksamt und dem Verein Wasseralfinger Schloß und wird unterstützt von einigen Sponsoren. Neben den „altbewährten“ historischen Gruppen, erklärt Ortsvorsteherin Andrea Hatam, sei man bemüht, jedes Mal auch viele neue Gruppen zu präsentieren und immer für ein abwechslungsreiches Programm und Mitmachaktionen, besonders für die kleinen Gäste zu sorgen. Was Hatam besonders wichtig ist, gerade für Familien: Der Eintritt ins historische Fest ist frei. Und das sei schon eine Besonderheit, wenn man es mit anderen solchen Veranstaltungen vergleicht, wo „ganz kräftig Eintritt verlangt wird“. Mit eingebunden ins Fest ist auch die Reithalle, für Verpflegung mit Feuerfisch, Haxe, Flammkuchen, Würstchen und Co. sorgen vor allem Wasseralfinger Vereine. Für Parkplätze ist unter anderem auf der K 3311 gesorgt. Sie wird in Richtung Westheim/Aalen zur Einbahnstraße und hier kann geparkt werden.

Das Fest beginnt am Freitagabend (Theater „Die Courasche“), am Samstag ab 14 Uhr (letzte Vorführung um 22.15 Uhr große Feuershow) und am Sonntag ab 10.30 Uhr (Lagerleben bis etwa 19 Uhr). (lem)