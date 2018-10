Ringerturnier in Ulrich-Pfeifle-Halle

Seit nunmehr 40 Jahren zieht es junge Ringer aus dem gesamten Deutschen Bundesgebiet und den Nachbarländern Österreich und der Schweiz am letzten Oktoberwochenende auf die Ostalb. So auch dieses Wochenende.

Das Turnier, das im freien Stil ausgetragen wird, in dem Angriffe vom Kopf bis an die Beine erlaubt sind wird auch dieses Jahr wieder mehr als 300 junge Ringer in den Altersklassen A bis D (10 bis 17 Jahren) nach Aalen bringen. Auch weibliche Teilnehmer, die bis zu zwölf Jahren mitringen dürfen werden zu sehen sein und zeigen dass Ringen kein reiner „Jungensport“ ist.

Auch die aktuellen Titelträger auf Landes- sowie Bundesebene im Jugendbereich werden in Aalen ringen und spektakuläre Kämpfe bieten. So könnte zu einer Neuauflage des Finales der Württembergischen Meisterschaften in der Gewichtsklasse bis 48 Kg zwischen Samuel Moosmann vom AV Sulgen und David Schneider vom SV Ebersbach kommen. Ein Hochkaräter des Jugendringens. Der Jugend- und ehemalige Bundesligatrainertrainer des KSV Aalen, Anton Nuding, hat auch die Hoffnungsträger des KSV gut auf das Turnier eingestellt und erhofft sich gute Platzierungen.