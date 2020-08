Ringertraining im Corona-Modus beim KSV Aalen

Die Ringer des KSV Aalen bereiten sich derzeit auf die kommende Saison vor. Im Aalener Ringerstützpunkt bereitet Trainer Julian Meyer je Trainingsabend nicht mehr als 20 Sportler gleichzeitig auf die neue Saison in der Landesklasse vor.

Vor jedem Training werden feste Paarungen zugeteilt sodass sich die Körperkontakte aufs absolute Minimum beschränken.Das Hygienekonzept sieht weiter vor dass proTrainingspaarung eine Fläche von sechs Quadratmeter einzuhalten ist.

Auch müssen alle Trainingsteilnehmer vor jedem Training mit Ihrer Unterschrift bezeugen dass sie „Symptomfrei“ sind. Der Trainer muss, sollte er nicht aktiv am Training teilnehmen, einen Mundschutz tragen. Nach jeder Trainingseinheit muss die im Stützpunkt erst vor kurzem erneuerte Mattenfläche gründlich desinfiziert werden.

Daneben findet zwei Mal wöchentlich auch ein Freilufttraining statt. Aufgrund der Hygieneregeln kann derzeit kein Krafttraining, wie bei Ringern zur Saisonvorbereitung eigentlich üblich, nicht stattfinden.

Der Württembergische Ringerverband hat bereits im Juli 2020 seine Vereine darüber entscheiden lassen ob eine Mannschaftsrunde stattfinden soll,oder nicht. Eine breite Mehrheit der Vereine entschied sich dafür. In der Landesklasse trifft der KSV Aalen auf die Nachbarvereine TSV Herbrechtingen II, TSG Nattheim II und zudem den ASV Schorndorf II.

Die Mannschaftsrunde 2020 stellt den Verein auch vor große technische Herausforderungen, wie zum Beispiel die strikte Trennung der Bereiche zwischen Sportlern und Zuschauern. Laut der neuesten Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg sind Veranstaltungen über 500 Zuschauern untersagt.

Ein Verkauf von Eintrittskarten an der Abendkasse wird nicht möglich sein. Alle interessierten Zuschauer müssen vorher namentlich erfasst werden und ein fester Sitzplatz zugewiesen werden. Es dürfen keine Stehplätze angeboten werden. Im Eingangsbereich muss für eine adäquate Händedesinfektion der Zuschauer gesorgt sein. Die Saison startet am 17. Oktober mit der Begegnung KSV Aalen gegen den TSV Herbrechtingen II. Damit steht gleich zum Start in die neue Runde ein Lokal-Derby mit der Mannschaft aus dem benachbarten Landkreis Heidenheim an.

Die Verantwortlichen beim KSV Aalen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und arbeiten mit Hochdruck daran die Konzepte umzusetzen.