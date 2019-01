Ringerhighlight in Aalen

Aalen (an) - An diesem Samstag findet erneut ein „Großereignis“ in Sachen Ringersport in der Aalener Ulrich-Pfeifle Halle statt. Dieses Mal trifft sich die gesamte Ringerjugend aus den Regionen Ostalb/Rems/Fils zu den Bezirksmeisterchaften im Griechisch-Römischen Stil, bei dem nur Techniken bis zur Gürtellinie erlaubt sind, in Aalen.

Der KSV Aalen, der bereits im vergangenen November das Ostalbturnier mit mehr als 350 Sportlern ausgerichtet hatte, erwartet rund 180 Ringer, die sowohl aus den Nachbarvereinen Dewangen, Fachsenfeld und Röhlingen, sowie aus den Vereinen im Raum Heidenheim und Ulm anreisen werden. Das Trainerteam um Jugendtrainer Anton Nuding hat die sechs- bis 16-jährigen in den vergangenen Wochen intensiv auf das Turnier vorbereitet und hofft auf möglichst viele Podestplätze.

Das Turnier startet um 10 Uhr

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Jugend-Bezirksliga stellt dies für die KSV-Jugend, eine weitere Möglichkeit dar sich vor heimischen Publikum zu präsentieren und das Ringen in Aalen zu präsentieren. Die Kämpfe in der Ulrich-Pfeifle-Halle beginnen um 10 Uhr.