Ringer-Oberliga: Abstiegskampf pur

Die Oberliga-Ringer der KG Fachsenfeld-Dewangen kämpfen an diesem Samstag gegen KSV Musberg

Mit dem Sieg vom vergangenen Wochenende im Rücken empfangen die Oberliga-Ringer der KG Fachsenfeld-Dewangen den KSV Musberg in der Dewanger Welllandhalle (20 Uhr). Die KG, die auf dem letzten Tabellenplatz steht und gegen den Abstieg kämpft, empfängt Musberg, das ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte steht. Am Wochenende kann wieder nahezu mit der vollen Mannschaftsaufstellung geplant werden, was spannende Kämpfe verspricht, da die Musberger eine relativ homogene und starke Mannschaft hat. Die KG hat aber das Ziel zu punkten und die Auswärtsniederlage vom Vorkampf wieder gut zu machen. Den Vorkampf bestreitet die Zweite um 18.30 Uhr gegen den AC Röhlingen.