Ringen: Winkler gewinnt Turnier in Österreich

Bei den internationalen Flatz Open in Österreich hat André Winkler von der Kampfgemeinschaft Fachsenfeld-Dewangen seinen ersten Turniersieg dieses Jahr verbucht. In der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm bei den Junioren besiegte er im Finale den EM- und WM-erfahrenen Ungarn Lukacs Botond in einem spannenden Kampf mit 4:3 Punkten.

Schon bei der Meldeliste war dem jungen KGler bewusst, was dieses Wochenende auf ihn zukommt. Neben den gewohnt starken Nationen aus Frankreich, Ungarn, Israel und Slovakei waren dieses Mal auch die USA und Südafrika vertreten.

Da die UWW dieses Jahr die Regel geändert und das Wiegen auf den Wettkampftag gelegt hatte, war man sich im Vorfeld noch nicht ganz sicher, ob Winkler in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm starten sollte oder in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Es wurde schon im Vorfeld versucht sein Gewicht ein wenig nach oben zu treiben, da ihm das lästige Gewicht machen erspart werden sollte. Aber mit knappen 78,5 Kilogramm steht man auf internationaler Ebene in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm auf verlorenem Posten. Kurzerhand folgte der Entschluss in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm an den Start zu gehen, was wiederum bedeutete 4,5 Kilogramm in drei bis vier Tagen abzunehmen. Gespannt waren die Ringer dann auf den Wettkampftag. Wo in den vergangenen Jahren immer die Gewichtskontrolle einen Abend vor dem Wettkampf stattfand und der Sportler dann nochmals Nahrung bis zum Turnierstart aufnehmen konnte, war es im diesem Jahr so, dass zirka zwei Stunden vor Turnierbeginn die Gewichtskontrolle geplant war und der Sportler nicht mehr allzu lange Zeit hatte seine Gewichtsreduktion auszugleichen. Im ersten Kampf noch ein wenig geschwächt, blühte der KGler aber von Kampf zu Kampf immer mehr auf. Im Poolfinale verlor Winkler äußerst knapp gegen den Ungarn mit 1:2-Punkten, was für ihn dann bedeutete, das er gegen den Pool-Ersten des anderen Pools das Halbfinale ringen muss. Dieses System ermöglicht, dass dann wirklich die zwei Stärksten einer Gewichtsklasse im Finale um den Turniersieg ringen.

Duell gegen Botond

Winkler konnte das Halbfinale sicher gegen den starken Schweizer Thery Chardonnes mit 9:1-Punkten gewinnen und stand dann seinem Poolbezwinger dem Ungarn Lukacs Botond, der alle seine Kämpfe sicher gewann, wieder im Finale gegenüber. Nach einer knappen 2:1-Pausenführung, glich der Ungar zum 2:2 aus, was aber immer noch der Sieg durch die höhere Wertung für Winkler bedeuten würde. Mit einer seiner Spezialtechniken konnte er 25 Sekunden vor Schluss seine Führung auf 4:2 ausbauen. Der Ungar schaffte zwar noch das 3:4, aber der Turniersieg war Winkler nicht mehr zu nehmen.