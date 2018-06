„Wir haben den sehr ambitionierten Zeitplan etwas zurückgestellt und ringen um die beste Lösung. Nichts soll auf die lange Bank geschoben werden“. Dies hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann bei der Hauptversammlung des Stadtverbandes sporttreibender Vereine Aalen in der DJK SV-Vereinsgaststätte zum Thema Sanierung des Spiesel-Freibades in Wasseralfingen gesagt.

Es werde in Aalen auf keinen Fall dazu kommen, dass dieses Bad zeitgleich mit dem Neubau eins Kombibades im Hirschbach saniert werde und in Aalen dann außer dem kleinen Bad in Unterrormbach kein Freibad zur Verfügung stehe.

Seinen weiteren Ausführungen zufolge wird derzeit ein Planungswettbewerb für das Kombibad vorbereitet. In diesem Zusammenhang, bezeichnete es der Stadtverbandsvorsitzende Ulrich Rossaro als einen Erfolg der Lobbyarbeit des Stadtverbandes, dass im Hirschbach im Freien ein Schwimmbad mit zehn Bahnen gebaut werde. „Ohne unseren Einsatz hätten wir ein neues Bad mit acht Bahnen bekommen, welches keinen richtigen Mehrwert geboten hätte“, sagte Rossaro.

Er hob in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung hervor. Mit Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann habe man ein gutes Miteinander gefunden, bei dem alle versuchten, pragmatische Lösungen zu finden.

Der Sportstättenentwicklungsplan werde Stück für Stück abgearbeitet. Als positive Beispiele nannte Rossaro die neuen Kalthallen in Hofherrnweiler und Dewangen. Dies bringe die notwendige Entlastung der Hallenbelegung in den Wintermonaten.

Rossaro bedauerte, dass bei der THG-Halle in Aalen durch das Amt für Immobilien am Bedarf der Sportvereine vorbei investiert werde. Das Sportamt sei zu spät darüber informiert worden, dass die energetische Sanierung der Halle im Prinzip ein Neubau sei und nur der Rohbau erhalten bleibe. Bei einer derart grundlegenden Sanierung hätte der Wunsch des Stadtverbandes, die THG-Halle an die Weillandhalle anzubinden und um einen Anbau für die Leichtathleten zu vergrößern, ohne große Mehrkosten realisiert werden können. Doch diese Chance sei nun vertan. Der Stadtverband werde sich weiterhin für eine kleine Halle für die Leichtathleten einsetzen.

Zum Thema Fusion zwischen dem MTV Aalen, dem DJK Sportverein Aalen und dem TSV Wasseralfingen sagte Rossaro, dass man auf der Zielgeraden sei. Die Vereine hätten Spurtkraft und würden trotz Gegenwind, erzeugt durch die Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hattam, als Sieger ins Ziel kommen.

Der Sportkreisvorsitzende Manfred Pawlita forderte die Sportvereine des Stadtverbandes Aalen dazu auf, in der Kooperation Schule- Verein aktiver zu werden. Das Thema Ganztagesschule müsse man stärker angehen Zum Thema EU-Datenschutzgrundverordnung sagte Pawlita, dass hier nicht so heiß gegessen wie gekocht werde. Beim WLSB stünden den Vereinen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Rund 4500 kommen zum Turnfest

Angesprochen wurde auch das Landeskinderturnfest in Aalen vom 20. bis 22. Juli. Nach Auskunft von Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann erwartet die Stadt rund 4500 Kinder und Jugendliche. Es würden pro Tag 300 ehrenamtliche Helfer benötigt. In diesem Zusammenhang dankte Ehrmann dem Stadtverband für sein großes Engagement.

Ein weiteres Thema war der Wunsch des Stadtverbandes, in Aalen einen beleuchteten Laufweg zu bauen. Nach Mitteilung von Ulrich Rossaro wird man im Herbst dieses Thema mit der Stadt besprechen.

Dem Bericht von Schatzmeister Dietrich Grahn zufolge, verfügt der Stadtverband über ein ordentliches Finanzpolster. Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Ulrich Rossaro für weitere vier Jahre einstimmig wiedergewählt. Die weiteren Ergebnisse: Technischer Leiter Thomas Meyer, Schatzmeister Dietrich Grahn, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Britta Sturm, Beisitzer Gerhard Kralik, Kassenprüfer Eberhard Spresser und Willi Sorg. (ehü)