Ringen: Turniersieg und Edelmetall für KSV-Jugend

Vor Kurzem hat sich eine kleine Auswahl der Aalener KSV-Jugend zum internationalen Karl-Heinz Buchter Gedächtnisturnier im Freistil, das von der KG Baienfurt bereits zum 30. Male ausgerichtet wurde, begeben. Anders als sonstige Turniere in Deutschland wurden die Altersklassen abweichend vom bekannten System zusammen gelegt, sodass der älteste Jahrgang der jungen Jugend und die jeweils jüngere der Älteren Altersklasse zusammengefasst wurden.

Im ersten Kampf kam Lian Both in der 31 Kilogramm-Klasse (kg) bereits auf seinem im Bezirk aktuell größten Widersacher aus Nattheim Jonathan Frey. Both konnte sich in diesem Kampf ungefährdet durchsetzen und siegte nach zwei Minuten 18 bereits vorzeitig mit 16:0 Punkten. Im zweiten Kampf stieß er auf Farin Wöhrle (AV Hardt). Nachdem Both bereits 8:0 geführt hatte, wurde er von seinem Kontrahenten bei einer Unachtsamkeit in die gefährliche Lage gebracht. Both wehrte sich noch über 30 Sekunden in der Brücke wurde aber sieben Sekunden vor dem Pausenpfiff umstritten geschultert. Im dritten Kampf stand ihm der Lokalmatador Ruwen Hund gegenüber, der dem jungen KSV-Ringer keine Chance ließ und überlegen gewann. Im vierten und letzten Kampf traf er auf Sergej Valtin (SpVgg Rommelshausen), den er kurz nach der Pause auf Schultern besiegen konnte. Am Ende sicherte sich Both Platz drei und damit die Bronze-Medaille.

Eismont startet mit Schultersieg

Der zweite KSV-Ringer Bogomir Eismont (36 kg) machte im ersten Kampf gegen den Österreicher Leo Weinert vom TSV Kottern kurzen Prozess unsd siegte bereits nach 33 Sekunden per Schultersieg.

Im darauffolgenden Kampf ließ Bogomir nichts anbrennen und schulterte Marwin Widemann (KSV Taisersdorf) nach 29 Sekunden. Auch in Kampf Nummer drei zeigte sich der KSVler stark und schulterte Shailo Ulm vom SV 29 Kempten beim Stand von 5:0.

Im vierten Kampf stieß er dann auf den Kämpfer der ausrichtenden KG Baienfurt Oskar Härdtner. Bis zur Pause war es ein Kampf auf Augenhöhe (2:2). Doch im zweiten Abschnitt konnte der KG-Ringer Bogomirs einige Unachtsamkeiten zu seinen Gunsten ausnutzen. Kurz vor Schluss startete der Aalener noch einen letzten Versuch um den Kampf noch für sich zu entscheiden, wurde dabei aber geschultert. Am Ende sprang die Silbermedaille heraus.

In exzellenter Form zeigte sich am vergangenen Sonntag Yasin Soltayev in der Klasse bis 44 kg B/C-Jugend. Er konnte seine fünf Kämpfe gegen Noah Walder\RSC Inzing, Colin Bräuning \TSG Nattheim, Niklas Liebensteiner\RSC Inzing, Shayen Dietiker\RS Freiamt und Louis Lehmann vom KSV Taisersdorf bereits in unter einer Minute per Schultersieg beenden und wurde somit Turniersieger.

Sein Bruder Zelimkhan tat es ihm im ersten Kampf gleich und Schulterte Timo Gretener vom österreichischen RS Freiamt.

Im zweiten Kampf traf er dann auf Danny Mayr vom Ausrichter Baienfurt, gegen den er sich beim Stand von 8:3 auf Schultern geschlagen geben musste. Am Ende hieß es für ihn Platz zwei.