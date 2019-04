Bei den Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend sind die Nachwuchs-Ringer des AC Röhlingen am Ostrand des Schwarzwaldes in Fluorn-Winzeln, Landkreis Rottweil auf die Matte gegangen. Nachdem die Mannschaft, die im Vorjahr die Qualifikation zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft knapp verpasst hatte, auf die gleichen Ringer zurückgreifen konnte, galt man im Vorfeld zum erweiterten Favoritenkreis. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Adrian Maierhöfer und Jonathan Borst, sowie dem noch nicht startberechtigten Neuzugang Stas David Wolf belegte man am Ende den zweiten Platz. In Vollbesetzung wäre der Titel greifbar gewesen.

Gleich zu Beginn traf das Team um die Trainer Martin Mayer und Simon Hummel auf die große unbekannte Kampfgemeinschaft Wurmlingen/Tuttlingen. Mit sechs Einzelsiegen sicherte man sich einen deutlichen 19:13-Sieg. In Runde zwei trafen die Sechta-Ringer dann auf den Gastgeber und Meister aus dem vergangenen Jahr, KSV Winzeln. Schnell merkte man der Mannschaft an, dass sie gewillt war hier einen Sieg einzufahren.

Jeder einzelne Ringer ging hoch konzentriert zu Werke und am Ende holte man sich in dieser Begegnung durch sieben Einzelsiege einen in dieser Höhe nicht zu erwartenden 27:9-Sieg. Mit der Gewissheit, dass man mit diesem Sieg die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in eigener Halle in der Tasche hatte, traf man im Finale auf den Mitfavoriten SG Weilimdorf.

Außenseiter im Finale

Aufgrund der Konstellation der Einzelbegegnungen, sowie der erwähnten Ausfälle wusste man, dass der SG die Favoritenrolle zugespielt werden musste. Am Ende kam es auch so, dass die Weilimdorfer einen 20:11-Sieg einheimsten. In Vollbesetzung wäre ein Sieg und der damit verbundene Titel in Bereich des Möglichen gewesen. Die Württembergischen Meisterschaften waren eine gelungene Generalprobe zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften am 10.-11. Mai in der Röhlinger Sechtahalle.