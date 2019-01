Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren-Ringer in Waldkirch-Kollnau hat sich der für den KSV Aalen ins Rennen gegangene Christoph Knöpfle erstmals die Goldmedaille erkämpft.

Bei den stark besetzten Landesmeisterschaften, die zeitgleich in beiden Stilarten ausgetragen wurden, wurden im Halbschwergewicht des freien Stils die beiden Gewichtsklassen 92 und 97 Kilogramm zusammen gefasst.

Somit rückte Christoph Knöpfle in die Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm auf. Doch auch dort konnte am Ende keiner der Konkurrenten dem Ringer aus Lautern Paroli bieten. Mit insgesamt 19:5 technischen Punkten sicherte Knöpfle sich souverän die Goldmedaille.

Im ersten Duell traf Christoph Knöpfle auf Linus Haag vom KSV Östringen. Nachdem der Aalener in der ersten Kampfhälfte über einen Achselwurf selbst zunächst in der gefährlichen Lage war, sah es zunächst eher nach einem Sieg für den Nordbadener aus. Knöpfle gelang allerdings eine geschickte Befreiungsaktion. Aus dem neuerlichen Standkampf brachte dann der Aalener seinen Kontrahenten mit einem Runterreißer zu Boden und legte anschließend einen Durchdreher nach, nun fand Haag sich angekippt in der gefährlichen Lage wieder. Knöpfle erhöhte nochmals den Druck und konnte Linus Haag auf die Schultern legen.

Während Kevin Kusminski vom ASV Daxlanden nur durch Rausschiebeaktionen am Mattenrand punktete, setzte Knöpfle im zweiten Duell auf seine Beinangriffe. Mit weiteren Beinschrauben, sowie einem Konter, der den Gegner ebenfalls ins Aus brachte, gewann der Ringer von der Ostalb seinen zweiten Fight technisch überlegen und erklomm damit im Halbschwergewicht den baden-Württembergischen Titelgewinn. Der erste Schritt Richtung Teilnahme bei den nationalen Titelkämpfen ist durch die Goldmedaille im Land gemacht, nun stehen für Christoph Knöpfle in den kommenden Wochen noch die Nominierungslehrgänge beim Württembergischen Ringerverband an.