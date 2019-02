Ringen: Junge Ostalb-Bären mit Versprechen für die Zukunft

Bei den württembergischen Meisterschaften der A,B und C-Jugend am vergangenen Wochenende in Königsbronn kamen einige Ringer des KSV Aalen auf Podestplätze. Der KSV trat mit zwölf Jugendlichen an, von denen sich sieben aufs Treppchen rangen.

In der leichtesten aller Gewichtsklassen (C-Jugend bis 29 Kg) errang sich Valentin Friedel einen zweiten Platz. Im Laufe des Turniers besiegte er zwei seiner Mitstreiter in seinem Pool um ins Finale einzuziehen in dem er Ben Gleich vom TSV Stuttgart-Münster unterlag. Einen guten dritten Platz belegte Bogomir Eismont in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm. In einem starken Teilnehmerfeld setzte er sich gegen Timur Demir vom SV Fellbach und Islam Tashuev vom SV Ebersbach durch.

Nur der Fellbacher Karl ist besser

Yasin Soltayev, der vergangene Woche auf heimischer Matte Bezirksmeister wurde, konnte im Limit bis 41 Kilogramm drei von vier Kämpfen gewinnen.

Im Finalkampf unterlag er nur Kevin Karl vom SV Fellbach und wurde Zweiter. Ebenfalls Zweiter wurde Jens Josef Rettenmaier. Bis 44 Kilogramm konnte sich der Zehnjährige in vier Kämpfen ins Finale ringen, in dem er sich Tim Klausmann vom AB Aichhalden (Schwarzwald) geschlagen geben musste. Nicht optimal lief es für Illiah Neukirch, der in der Klasse bis 61 Kilogramm an den Start ging.

Er musste sich zweimal auf Schultern geschlagen geben und kam somit auf einen achtbaren Dritten Platz. In der B-Jugend ging Robin Köder an den Start. Bis 35 Kilogramm wurde Köder Zweiter.

Er setzte sich dann im Weiteren Turnierverlauf gegen Poyraz Karabulut, Lars Reiter und Yannik Hanke durch. Siebter der 12- bis 13-Jährigen wurde Zelimkhan Zoltayev vom KSV Aalen, der bis 44 Kilogramm an den Start ging. Bis 48 Kilogramm schickte der Aalener Trainer Anton Nuding zwei seiner Schützlinge ins Rennen. Miklas Schmid und Maximillian Rettinger wurden hier Sechster und Zehnter.

In der A-Jugend hatte der KSV Aalen 05 ebenfalls zwei Starter ins Turnier geschickt. Darian Schmid belegte bis 51 Kilogramm den dritten Platz. Emre Kalay wurde bis 71 Kilogramm Sechster.

Die Vereinswertung der C-Jugendlichen, (10 und 11 Jahre) holte sich der KSV aus Aalen zudem vor den Mannschaften aus Aichhalden und den Bibris-Fightern vom TSV Herbrechtingen