Ringen: Jonas Stark holt sich den Titel

Bei den Württembergischen Meisterschaften im Ringen der A- bis C-Jugend im Freien Stil sind sieben Ringer des AC Röhlingen an den Start gegangen. Am Ende der 344 Kämpfe in Königsbronn konnte der AC Röhlingen sich bei der A-Jugend einmal mehr die Gesamtwertung sichern.

Jonas Stark (A-Jugend bis 48 kg) besiegte seinen Angstgegner Arijan Gerold (Schwäbisch Hall) mit 10:5. In Runde zwei folgte ein Schultersieg nach 12:0-Führung gegen Ahmed Ghafou (TV Faurndau) ehe er in Runde drei Luca Ilardo vom ASV Tuttlingen sicher mit 13:4 besiegen konnte. Im abschließenden Kampf kam es zum Showdown gegen Noah Honold (Königsbronn). Hier sicherte sich Stark den Titel. Henrik Geiger traf in der Gewichtsklasse bis 42 kg im ersten Kampf auf Samuel Hirsch (TSV Meimsheim), den er nach klarer Führung auf die Schultern legen konnte. Im zweiten Kampf musste er dann eine Punktniederlage gegen Oscar Ziegler (Ehningen) einstecken und holte sich somit den Vize-Titel. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 55 kg musste Luis Aschauer insgesamt fünf Kämpfe bestreiten. Bereits zu Beginn setzte er dabei einen Schultersieg gegen Georg Rapp (AV Hardt). Danach besiegte er Henrik Roos (SV Ebersbach) und Mika Widmann (SVH Königsbronn) technisch überlegen. Im Poolfinale gelang ihm dann einen 9:5-Punktsieg über Nikolai Blum (Königsbronn). Im Finale konnte sich Endrit Mustafa (AB Wurmlingen) mit 9:5-Punkten durchsetzten. Leo Winter (A-Jugend bis 71 kg) besiegte Antonio Milazzo (ASV Tuttlingen) mit 12:3.

Im Finale ist Schluss

Danach besiegte er Aaron Lutz, (SVG Fachsenfeld) mit 11:0 und Emre Kalay (KSV Aalen) auf Schultern und stand im Finale. Hier musste er Stas David Wolf (ASV Schwäbisch Hall) den Vortritt lassen. Hannes Geiger traf (bis 55 kg) auf Nikolai Blum (Königsbronn) und musste eine Schulterniederlage einstecken. Nach einem Schultersieg über Nils Sigmund (Meimsheim) kam in Runde drei das Aus durch eine Punktniederlage gegen Henrik Roos (Ebersbach). Am Ende platzierte er sich bei 18 Teilnehmern auf dem neunten Platz.

Bei der B-Jugend gingen Linus Koch bis 41 kg und Axel Winter bis 48 kg an den Start. Durch zwei Überlegenheitssiege gegen Sinan Oral, ASV Schorndorf und Nico Raaf-Dahaldijan vom ASV Möckmühl stand Linus Koch bereits im Poolfinale gegen Danny Mayr, KG Baienfurt. Hier musste der Röhlinger eine Punktniederlage hinnehmen. Im kleinen Finale geriet er gegen Daniel Schweng (KVA Remseck) durch eine Unachtsamkeit in die gefährliche Lage und wurde Vierter. Axel Winter (bis 48 kg) musste unter elf Teilnehmern eine Schulterniederlage gegen Robin Wentsch (Stuttgart-Münster) und eine Punktniederlage gegen David Braun (Unterelchingen) hinnehmen und belegte den neunten Platz.