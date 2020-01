Eine Woche nach den Bezirksmeisterschaften im freien Stil gingen die Jugendringer des Bezirkes in der A-E Jugend im griechisch-römischen Stil an den Start. Auf Seiten des AC Röhlingen traten dabei bei der vom SV Ebersbach mustergültig ausgerichteten Meisterschaft insgesamt sieben Starter an die Matte. Am Ende konnten sich wiederum sechs Ringer auf dem Podest platzieren. Einzig Linus Koch konnte seinen Titel der Vorwoche wiederholen und wurde somit doppelter Bezirksmeister.

Linus Koch, der bei der B-Jugend bis 44 kg an den Start ging, besiegte seine Gegner Colin Bräuning, Nattheim, Ole Herzberg, Ebersbach und Lenny Hetzinger ebenfalls Ebersbach allesamt unter einer Minute Kampfzeit entscheidend und wurde souverän Bezirksmeister. Bei der A-Jugend musste sich Christian Emke bis 42 gegen Robin Köder genauso geschlagen geben wie Henrik Geiger bis 48 kg gegen Marc Hieber. Axel Winter, der ebenfalls bei der A-Jugend bis 55 kg an den Start ging musste sich am Ende mit Rang vier begnügen. Leo Winter, der in der Vorwoche bis 80 kg noch Bezirksmeister werden konnte, startete dieses Mal bis 71 kg. Nach Niederlagen gegen Luca Besser, Unterelchingen und Ismail Tashuev, Ebersbach besiegte er nacheinander Emir Korkmaz, Schorndorf, Moritz Hölz, Ebersbach und Dorde Graovac, Herbrechtingen und holte sich am Ende die Bronzemedaille. Max Spaag bei der D-Jugend bis 29 kg belegte mit Siegen über Franz Albrecht, Dewangen, Aaron Schuler, Ebersbach und Phillip Gillich, Unterelchingen sowie einer Niederlage gegen Adam Pintye, Ebersbach den zweiten Platz. Kai Lanzinger kam in der Gewichtsklasse bis 35 kg nach einem Sieg gegen Mika Luikard, Unterelchingen sowie zwei Niederlagen auf den Bronzeplatz. Insgesamt gingen bei dieser Veranstaltung 128 Teilnehmer aus elf Vereinen an den Start. Bereits am kommenden Wochenende geht es für die A-C Jugendlichen bei den Württembergischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Ehningen weiter.

A-Jugend: 42 kg Christian Emke 2. Platz, 48 kg Henrik Geiger 2. Platz, 55 kg Axel Winter 4. Platz, 71 kg Leo Winter 3. Platz; B-Jugend: 44 kg Linus Koch 1. Platz, D-Jugend: 29 kg Max Spaag 2. Platz, 35 kg Kai Lanzinger 3. Platz