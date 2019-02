Ringen: Die Jugend macht Hoffnung

Mit 14 Jugendringern ist der KSV Aalen am vergangenen Samstag bei den heimischen Bezirksmeisterschaften in der Ulrich-Pfeifle-Halle an den Start gegangen. Insgesamt standen sich 145 Jugendringer aus elf Vereinen aus dem Bezirk Ostalb/Rems/Fils auf drei Ringermatten gegenüber. Hierbei war der KSV mit fünf Bezirks-, drei Vizemeistern und zwei dritten Plätzen sehr erfolgreich.

In der B- und C-Jugend wurde der KSV in der Vereinswertung jeweils Erster. Amin Aliyev, Robin Köder und Zelimkhan Soltayev holten sich jeweils den Titel in der B-Jugend. Miklas Schmid konnte sich durch eine sehr gute kämpferische Leistung die Bronzemedaille sichern.

Vier Medaillen an Ostalb-Bären

Auch in der C-Jugend gingen vier Medaillen an den KSV. Yasin Soltayev und Iliah Neukirch wurden jeweils Sieger, Bogomir Eismont sicherte sich den Vizetitel und Valentin Friedel wurde Dritter.

In der D-Jugend wurde Lian Both wie bei den Freistilmeisterschaften zweiter Sieger. Darian Schmid, der in der A-Jugend an den Start ging, konnte sich ebenfalls den Vizetitel erringen. In der Gesamtvereinswertung wurde Aalen Fünfter. Im Anschluss an das Turnier, konnte nun die gesamte Schülermannschaft den offiziellen Pokal und Wimpel des Württembergischen Ringerverbandes für den Gewinn der Meisterschaft 2018 in der Jugendliga Bezirk III in Empfang nehmen. Überreicht wurde dieser vom anwesenden Bezirksjugendreferenten Lothar Übelhör.

Die Ergebnisse der Aalener Nachwuchsringer in der Übersicht:

D-Jugend: 2. Platz Lian Both bis 29 kg.

C-Jugend: 3. Platz Valentin Friedel bis 30 kg, 2.Platz Bogomir Eismont bis 33 kg , 6. Platz Timo Rettenmaier bis 33 kg , 1. Platz Yasin Soltayev bis 40 kg, 4. Platz Iven Anton bis 40 kg, 1. Platz Iliah Neukirch bis 65 kg.

B-Jugend: 1. Platz Amin Aliyev bis 35 kg, 1. Platz Robin Köder bis 38 kg, 1. Platz Zelimkhan Soltayev bis 44 kg, 3. Platz Miklas Schmid bis 48 kg.

A-Jugend: 2. Platz Darian Schmid bis 51 kg, 5. Platz Andreas Schnegelberger bis 65 kg, 4. Platz Emre Kalay bis 71 kg.