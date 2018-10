Rinder legen bei Albabtrieb flottes Tempo hin

Bis aus Zürich in der Schweiz sind am Samstag die Zuschauer zum fünften Albabtrieb nach Essingen gekommen. 56 Rinder waren seit Ende April auf der 600 Meter hoch gelegen Wiese im Prinzeck und hatten dort einen schönen Sommer verbracht. Wohl behalten sind die festlich geschmückten und mit Glocken ausgestatteten Tiere jetzt an der Ölmühle vorbei durchs Untere Dorf direkt zum Schwegelhof gezogen.

Die Rinder von Arthur und Renate Ulrich legten ein flottes Tempo hin und brauchten für die zirka sechs Kilometer Strecke anderthalb Stunden. Unterstützt wurde der Albabtrieb von Freunden und Verwandten der Familie Ulrich und von der Landjugend Essingen-Aalen. „Wir freuen uns, dass trotz des schlechten Wetters so viele Besucher gekommen sind“, betonte Renate Ulrich im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Zur Feier des Tages gab es auf dem Schwegelhof noch eine gemütliche Hocketse mit Speisen aus der regionalen Küche. Den Winter über bleiben die Rinder im Stall, bevor es nächstes Jahr im Frühjahr dann wieder zum Albauftrieb nach Prinzeck geht.