Rieserinnen fischen schon verloren geglaubte Punkte aus dem Rhein

Mit einer tollen Energieleistung in der zweiten Halbzeit holen die Eigner Angels Nördlingen einen wichtigen 71:61-Auswärtssieg in Düsseldorf und zwei ebenso wichtige Punkte für die Tabelle der Damen-Basketball-Bundesliga. Mütter des Sieges waren die beiden Guards der Rieserinnen Sami Hill mit 23 Punkten sowie Asha Thomas mit 21. Nicht minder wichtig waren die Offensivrebounds von Amenze Obanor, die den Sieg am Ende festhielt und nicht mehr hergab. Unterschiedlicher können zwei Halbzeiten nicht sein. Zwei Viertel zum Haareraufen: nichts will gelingen, Bälle werden „unforced“ ins Aus geworfen, Füße treten auf Linien, auf die sie nicht treten sollten, Rebounds werden geholt und postwendend an den Gegner verschenkt und Würfe, Würfe gehen überall hin, nur nicht in den gegnerischen Korb. Die Capitol Baskets spielen auch nicht gerade berauschenden Basketball, am allerwichtigsten: Bälle werden in den Korb geworfen. Mit dem nunmehr fünften Sieg gleichen die Angels ihr Konto aus und konservieren den Tabellenplatz sieben, der am Ende zur Teilnahme an den Play-Offs reichen würde, dem erklärten Ziel der Rieserinnen. Angesichts der Verletzten-Misere der letzten Wochen ein respektables Zwischenergebnis, das man am kommenden Sonntag (16 Uhr) gleich noch ein wenig ausbauen möchte, wenn die Veilchen aus Göttingen ins Ries kommen.

Die bisherigen Ergebnisse der Angels: Herner TC - Eigner Angels 67:68, Eigner Angels - SNP BasCats USC Heidelberg 79:58, Rutronik Stars Keltern - Eigner Angels 71:51, GiroLive Panthers Osnabrück - Eigner Angels 78:73, Eigner Angels - Rheinland Lions 75:81, TSV 1880 Wasserburg - Eigner Angels 54:73, Eigner Angels - BC Pharmaserv Marburg 70:84, SV Halle Lions - Eigner Angels 76:61, Eigner Angels - TK Hannover Luchse 76:60.