Riesbürger mit viel Kampfgeist

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Nach einem Großeinsatz am Wochenende, bei dem die Polizei weiter nach einem elfjährigen Jungen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gesucht hat, ist beendet. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montagnachmittag mitgeteilt hat, hält sich der Elfjährige vermutlich wohlbehalten in Nordeuropa auf.

Der Kriminalpolizei Waiblingen liegen laut Pressebericht nach umfangreichen Ermittlungen konkrete Hinweise vor, dass sich der Junge aus eigenem Antrieb zu Familienangehörigen nach Nordeuropa begeben haben soll.