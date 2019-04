Riesbürg will die Spitzenposition zurückerobern

Im Titelrennen der Fußball-Kreisliga B brechen die entscheidenden Wochen an. Eröffnet werden sie vom Duell Erster gegen Zweiter in der B IV, während Rosenberg und Fachsenfeld/Dewangen in der B III ihr intensives Fernduell fortsetzen.

Kreisliga B III: Nur noch etwas mehr als zwei Wochen sind es bis zum möglicherweise vorentscheidenden Aufeiandertreffen zwischen den Sportfreunden Rosenberg (1./40 Punkte) und der SGM Fachsenfeld/Dewangen (2./39). Die Rosenberger Erfolgsserie ist beeindruckend: Beim TV Neuler II (7./21) hat der neue Klassenprimus seinen elften Sieg nacheinander im Visier. Fachsenfeld/Dewangen hingegen will beim FC Ellwangen II (13./7) einen weiteren Ausrutscher auf jeden Fall vermeiden, um zumindest auf Tuchfühlung mit den Sportfreunden zu verbleiben. Der Konkurrenz sind die beiden Spitzenteams ohnehin schon meilenweit enteilt. Lediglich die SG Schrezheim (3./29) und die Sportfreude Eggenrot (4./27) dürfen sich noch eine kleine Restchance auf den Aufstieg ausrechnen, müssten dazu aber alle ausstehenden Spiele gewinnen und zugleich auf Schützenhilfe hoffen. Zunächst sind die Schrezheimer beim SV Dalkingen (9./19) gefordert, auch für Eggenrot wird das Duell mit Tabellennachbar SV Jagstzell (5./24) keinesfalls ein Selbstläufer werden. Weiter Boden gut machen könnten der TSV Hüttlingen II (6./24), einen Heimerfolg gegen die SGM Rindelbach/Neunheim (10./17) vorausgesetzt, sowie die Union Wasseralfingen II (8./21), die den SSV Aalen II (12./8) empfängt. Spielfrei aussetzen muss der SV Wört II (11./10).

Kreisliga B IV: In den vergangenen Wochen haben sie sich mit der Spitzenposition regelmäßig abgewechselt, nun stehen sich der SC Unterschneidheim (1./39) und die SG Riesbürg (2./37) zum absoluten Topspiel gegenüber. Obwohl in der Auswärtsrolle, spüren die Unterschneidheimer nach dem jüngsten 6:0-Kantersieg gegen Lauchheim und dem 2:1-Hinspielerfolg mehr Rückenwind als die Platzherren, die ihren 1:2-Patzer aus Elchingen unbedingt vergessen machen wollen. Unabhängig vom Ausgang des Gipfeltreffens wird damit noch in keinster Weise eine Entscheidung im Kampf um den Aufstieg gefallen sein. Denn im Hintergrund lauern vier weitere Mitbewerber, die zugleich denkbar einfache Aufgaben vor der Brust haben. Der SV DJK Nordhausen-Zipplingen hat am Sonntag einen Dreier gegen den SV Lippach (10./21) ebenso fest eingeplant wie der gleichauf liegende Kösinger SC (4./35) im Gastspiel beim SV Lauchheim II (13./6). Ebenfalls als klarer Favorit erwartet der FSV Zöbingen (5./34) den SV Waldhausen (12./16). Der RV SpVgg Ohmenheim (6./31), der in Person von Marijo Erdeli (15 Tore) und Johannes Eberhardt (9) das treffsicherste Sturmduo ligaweit stellt, will gegen Schlusslicht SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4) einen ebenso deutlichen Sieg einfahren wie im ersten Aufeinandertreffen (7:2). Denn im Vergleich mit den direkten Konkurrenten ist das Ohmenheimer Torverhältnis eher dürftig. Derweil haben der FC Röhlingen (7./29) und der SV Elchingen (8./29) in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wieder mit ihnen zu rechnen ist. Ob der deutliche Rückstand zur Tabellenspitze aufzuholen ist, wird sich noch zeigen. Vor allem Röhlingen präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung, gewann sechs der vergangenen sieben Partien und will diese Serie auch auf fremdem Terrain bei der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (9./21) fortsetzen. Die mit drei Siegen glänzend aus der Winterpause gestarteten Elchinger sind beim FV Unterkochen II (11./17) gefordert.

Kreisliga B V: Mit drei Siegen in Folge hat sich der FC Härtsfeld (4./25) an die Aufstiegsränge herangepirscht. Damit sich der Acht Punkte-Rückstand zur Spitze weiter verringert, muss nun ein Heimsieg gegen Tabellennachbar TSG Nattheim II (5./24) her. Nach der bitteren Niederlage der Vorwoche darf sich hingegen die SGM Auernheim/Neresheim (6./24) keinen weiteren Ausrutscher leisten, erst recht nicht gegen das Schlusslicht aus Oggenhausen (12./0).