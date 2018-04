Riedels Treffer reicht nicht

Bekommen die Fußballer des SV Waldhausen doch noch einmal das Nervenflattern. Im Spitzenspiel gegen Sontheim/Brenz unterliegt der Spitzenreiter der Bezirksliga zumindest mit 0:2. Lauchheim baut seine Serie weiter aus.

Nattheim – Lauchheim 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Baamann (9.), 1:1 Hanke (69.). Die beiden ärgsten Verfolger marschieren weiter im Gleichschritt hinter den beiden Spitzenteams hinterher. Nach dem die Nattheimer früh in Führung gingen, konnte Sebastian Hanke gut 20 Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielen.

Lorch - Ellwangen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Riedel (60.), 1:1 Ehmann (63.). Von Beginn an zeigten die Lorcher einen ansehnlichen Fußball und waren mindestens ebenbürtig. Beide Teams konnten sehr gute Torchancen verbuchen und auch bei den Spielanteilen war es nahezu ausgeglichen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel dann noch einmal einen Tick intensiver und die Hitze drückte immer mehr auf das Gemüt. In der 60. Minute gelang es den Gästen, einen Ball im Tor der Hausherren unterzubringen. Ein Sonntagsschuss von Riedel, der wohl eher eine Flanke werden sollte, segelte über den Lorcher Keeper hinweg in den Kasten. Doch die Sportfreunde antworteten postwendend. Ein Angriff über die Mitte fand seinen Weg in den Strafraum des FC und Ehmann schloss zum 1:1 ab. Danach ging es noch einige Male hin und her, doch an dem leistungsgerechten Unentschieden änderte sich nichts mehr.

Gerstetten - SSV Aalen 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Berisha (4.), 1:1, 2:1 beide Kässmeyer (16. FE, 44.), 3:1 Eckhardt (47.), 4:1, 5:1 beide Yoldas (51., 55.). Das Schlusslicht musste in Gerstetten nach dem Erfolg unter der Woche wieder eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Unterkochen - TSV Heubach 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Mittelbach T. (20.), 1:1 Roor (24.), 1:2 Sonnleitner (26.), 2:2 Neufeld (44.), 3:2 Procopio (55.), 4:2 Mittelbach J. (81.), 5:2 Zeller (90.). Das Spiel war lange nicht so klar, wie das Ergebnis vermuten lässt. Unterkochen begann gut und ging auch verdient in Führung. Doch zwei Chancen reichten Heubach um das Spiel zu drehen. Unterkochen konnte allerdings noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Hälfte spielte Unterkochen klar auf Sieg. Beim Stande von 3:2 für Unterkochen, hatten allerdings die Gäste zwei dicke Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch diese blieben ungenutzt und so belohnte sich Unterkochen mit zwei weiteren Toren und dem Sieg.

Ebnat - Kirchheim/Trochtelfingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Schindele (41., FE), 0:2 Dauser (45.). Bes. Vorkomn.: Gelb-Rot Ebnat (49.). Ebnat begann engagiert und konnte seine guten Chancen nicht verwerten. Kurz vor der Halbzeit konnten die Gäste durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung gehen. Gleich nach der Halbzeit wurden die Gastgeber durch eine Ampelkarte dezimiert. Der SVE versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnten aber gegen die sicher stehende Abwehr der SGM nichts ausrichten.

Neresheim – Iggingen 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Ex (FE., 1.), 1:1 Klein (17.), 2:1, 3:1, 5:1 alle Werner (46., 48., 80.), 4;1 Illenberger (55.), 5:2 Eigentor (89.). Wie in den vergangenen Spielen gerieten die Neresheimer in der ersten Minute durch einen Elfmeter in Rückstand. Ein gut aufgelegter Klein zirkelte in der 17. Minute den Ball allerdings zum Ausgleich in die Maschen. Denis Werner drehte das Spiel dann sogar zu Gunsten des SVN. Durch einen starken Querpass von Werner vollstreckte Illenberger dann gekonnt zum 4:1. In der 80 Minute krönte Denis Werner seinen Auftritt sogar noch mit dem 5:1.

Sontheim/Brenz – Waldhausen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Schmid (10.), 2:0 Renner (52.). Keine weiteren Angaben,

Neuler - Schnaitheim 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Dörrer (18.), 1:1, 1:2 beide Wegele (45., 47.), 2:2 Bieg (62.). Keine weiteren Angaben.