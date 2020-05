Richtfest bei Palm: Ein starkes Signal für die Region

Große Freude hat am Freitag bei der Papierfabrik Palm in Unterkochen geherrscht: Nach nur einem Jahr Bauzeit konnte das Richtfest für den 500-Millionen-Euro-Neubau gefeiert werden. Trotz Corona läuft die Baustelle wie am Schnürchen. Und so war es kein Wunder, dass Firmenchef Wolfgang Palm nur so strahlte und sich voll des Lobes über die tolle Leistung der beteiligten Baufirmen äußerte.

Auf eine große Feier hatte man angesichts der besonderen Umstände verzichtet und lediglich 15 Gäste eingeladen. „Was hier passiert ist phänomenal, Sie sehen einen überglücklichen Bauherrn“, sagte Palm und brachte so seine Begeisterung zum Ausdruck.

Er erinnerte daran, dass Anfang Mai die von der Ebnater Baufirma Traub gebaute Kläranlage in Betrieb genommen werden konnte. Die Gewässergüte des Kochers bleibe unverändert erhalten, damit sei bereits jetzt ein Teil der hohen Umweltfreundlichkeit der neuen Papierfabrik Realität geworden.

Der Rohbau der von der Firma Glass in Mindelheim hergestellten und 230 Meter langen Papiermaschinenhalle sei fast fertig gestellt. So könne man jetzt voller Freude Richtfest feiern, unterstrich Palm. Wie weiter zu erfahren war, kommen Mitte Juni die ersten Maschinenteile aus Finnland, Indien und China. Dies sei eine logistische Herausforderung. Bereits im März 2021 soll die Papierfabrik ihren Betrieb aufnehmen.

Der Dank von Wolfgang Palm galt auch Landrat Klaus Pavel sowie der Stadt Aalen mit Oberbürgermeister Thilo Rentschler an der Spitze für die große Unterstützung des Projekts. Aalen sei eine sehr industriefreundliche Stadt, die sogar eine „Task Force“ für Palm eingerichtet habe.

Rentschler bezeichnete den Neubau als ein starkes Signal für die Region und für Baden-Württemberg. Die Firma Palm habe die Bürgerschaft mitgenommen und alle Kritiker des Projektes seien eines Besseren belehrt worden. Pavel hob in seinem Grußwort den Unternehmergeist von Wolfgang Palm hervor. Er begeistere die Leute und stehe zu seinen Mitarbeitern. Der Neubau komme zur richtigen Zeit und zeige, dass es auch nach einer schwierigen Phase in der Wirtschaft wieder aufwärts gehen könne. „Ein herzliches Dankeschön von uns allen, was hier abgeht“, sagte der Landrat.

Dieter Glass von der Baufirma Glass betonte, dass dies bereits die 14. Baustelle sei, die man zusammen mit der Papierfabrik Palm realisiere. Firmenchef Wolfgang Palm attestierte er großen Fleiß und auch ein bisschen Glück.

Den Richtspruch sprach Polier Daniel Saule von der Firma Glass. Bereits am Mittwoch hatte es unter Einhaltung strenger hygienischer Regeln ein Festessen für die Bauhandwerker gegeben.