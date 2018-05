Richter, Dichter und Altertumsforscher

Anlässlich des 200. Geburtstages von Wilhelm Ganzhorn ist ein Buch über den in Aalen tätigen Oberamtsrichter, Dichter und Altertumsforscher erschienen, das am Mittwoch, 15. Februar, um 18.30 Uhr im Foyer des Landratsamts in Aalen vorgestellt wird.

Große Bekanntheit erlangte Wilhelm Ganzhorn (1818 bis 1880) als Dichter des Volksliedes „Im schönsten Wiesengrunde“, fast schon eine Nationalhymne der Schwaben. Autor des Buches ist der Urenkel Wilhelm Ganzhorns, Jürg Arnold, der schon mehrfach über Ganzhorn geschrieben hat und als profunder Kenner seines berühmten Vorfahren gilt. Bereits im Jahr 2006 bekam Jürg Arnold in Anerkennung seiner Forschungen den Landespreis für Heimatforschung verliehen. Er wird an diesem Abend nach der Begrüßung durch Landrat Klaus Pavel in das Buch einführen. Initiatorin der Buchvorstellung und Herausgeberin ist die Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg in Heubach-Lautern um seinen Vorsitzenden Reiner Wieland.

Musikalisch umrahmt wird die Buchvorstellung durch die Chöre des Liederkranzes Unterkochen, selbstverständlich kommt auch „Im schönsten Wiesengrunde“ zu Gehör. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz spricht ein Grußwort. (an)