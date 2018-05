Rhythmische Reise durch irische Geschichte und Landschaften

Der irische Stepptanz hat nichts von seiner Faszination verloren. Das haben die „Danceperados“ – zu deutsch die „Tanzwütigen“ – am vergangenen Freitag in der Aalener Stadthalle bewiesen. Den Zuschauern war klar: Den Iren liegt das Tanzen im Blut. Mit ihrem aktuellen Programm „Whiskey you are the devil“ waren die „Danceperados of Ireland“ in Aalen zu Gast. Michael Donnellan, zweimaliger Weltmeister im irischen Stepptanz und Star aus „Riverdance“ und „Lord of the Dance“ war für die Choreographie zuständig. Das hochkarätig besetzte Ensemble bot Stepptanz auf höchste, Niveau. Ja, der Whisykey ist ein Teufel, auch das wissen die Iren. Und trotzdem – oder gerade deshalb – war das Programm keine Huldigung an den Alkohol, sondern an die von Unterdrückung, Hunger und Perspektivlosigkeit geprägte irische Geschichte, vom Mittelalter bis zur irischen Unabhängigkeit 1920. Denn beinahe wäre auch der irische Folk und irische Tanz aus der Geschichte getilgt worden.

Auf der Reise der Tänzerinnen und Tänzer durch die irischen Pubs begleitete Livemusik und eine Multivisionsschau mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey das Publikum. Foto: Thomas Siedler