Rettenmaier: „Finale steckt noch immer in den Köpfen“

Mit einem echten Kracher wird am Samstagabend (18 Uhr) am Sauerbach die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga eingeläutet. Geheimfavorit TSG Hofherrnweiler II hofft im Derby gegen Unterkochen nicht nur auf einen erfolgreichen Start, sondern will auch Revanche nehmen für das verloren gegangene Bezirkspokalfinale.

Nach knapp zwei Monaten Pause fiebern die Fußballer im Bezirk dem Saisonauftakt entgegen. Genau 77 Tage werden am Samstag vergangen sein, seit sich Hofherrnweiler II und Unterkochen letztmals gegenüber standen. In einem dramatischen Bezirkspokalfinale führte der FVU damals in der Schlussphase die Wende herbei und siegte knapp mit 2:1.

Eine Enttäuschung, die bei der TSG immer noch tief sitzt. „Als ich meine Jungs im Sommer nach ihren Zielen gefragt habe, kam von den wenigsten ein Tabellenplatz als Antwort“, verrät Trainer Christoph Merz, „stattdessen haben fast alle gesagt, dass wir endlich den Pokal holen wollen.“ In Mögglingen (3:1) und Göggingen (7:0) wurden die ersten beiden Hürden bereits souverän gemeistert. Doch auch in der Bezirksliga will Merz mit seiner jungen Truppe einen weiteren Schritt nach vorne gehen und den sechsten Rang der zurückliegenden Premierensaison gerne übertreffen. Die von der Konkurrenz zugeschobene Rolle des Geheimfavoriten auf den Aufstieg weist der TSG-Coach aber vehement von sich: „Als U 23-Mannschaft kann die Landesliga nicht unser Ziel sein. In erster Linie wollen wir unsere Talente bestmöglich voranbringen, so dass möglichst viele den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Wir haben großes Potenzial, doch das müssen wir in jedem Spiel neu abrufen.“

Sehnsucht nach Revanche

Die erste Gelegenheit, dieses Potenzial auf den Platz zu bringen, bietet sich beim doch sehr speziellen ersten Ligaspiel am Samstagabend.

Die TSGler wollen unbedingt Revanche nehmen, „auch wenn mir ein Sieg im Finale um ein Vielfaches lieber gewesen wäre“, wie Merz lächelnd anmerkt. „Eigentlich ist es ein perfektes Auftaktspiel für uns“, findet der 37-Jährige und erwartet für das Duell des Vorjahressechsten und -neunten eine enge Kiste: „Jeder Einzelne muss konzentriert seine Leistung abrufen, so wie wir es in der vergangenen Saison beim Sieg in Unterkochen geschafft haben.“ Für den FVU rettete der Pokalerfolg eine zuletzt eher durchwachsene Ligarunde. „Mit mehr Konstanz und weniger Verletzungspech werden wir eine bessere Platzierung erreichen“, davon ist Coach Stefan Rettenmaier vor seinem zweiten Amtsjahr überzeugt.

Ebenso wie mehrere Ligarivalen zählt auch er die Verbandsliga-Reserve vom Sauerbach zu den Aufstiegsanwärtern: „Hofherrnweiler wird in der Spitzengruppe ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Sie haben gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen und ihre größte Stärke ist die hohe Kaderbreite, die in einer langen Saison den Unterschied ausmachen kann.“ Bei allem Respekt werden die Grün-Weißen der TSG II die Punkte aber sicherlich nicht kampflos überlassen. „Natürlich steckt das Pokalfinale noch auf beiden Seiten in den Köpfen drin und es wird spannend sein zu sehen, wer am besten damit umgeht oder eher zögerlich agiert“, weiß Rettenmaier, dessen Team ein hartes Auftaktprogramm bevorsteht.

Nächster Brocken

Eine Woche nach dem Gastspiel in Hofherrnweiler gastiert mit der SG Bettringen der hochgehandelte Titelfavorit im Häselbachstadion. „Wir werden relativ schnell wissen, wo wir stehen und wohin die Reise gehen kann“, so der FVU-Trainer. Mit einer gehörigen Portion Respekt wird der SV Waldhausen am Sonntag zum TSV Großdeinbach fahren. SVW-Übungsleiter Jens Rohsgoderer hat sich bereits Informationen über den Liganeuling eingeholt und erwartet beim Gastspiel im Schwäbisch Gmünder Stadtteil einen heißen Tanz: „Zu Beginn gegen einen Aufsteiger zu spielen ist immer besonders schwierig, da der Gegner noch viel Euphorie im Rücken hat. Deshalb sind wir gewarnt und werden dem TSV dementsprechend Respekt zollen, auch für seine Leistungen in der vergangenen Runde.“ Nicht zuletzt auch deshalb, weil der SVW in dieser Hinsicht schon einmal schlechte Erfahrungen machen musste, wie Rohsgoderer betont: „Vergangenes Jahr haben wir das erste Spiel in Heuchlingen mit 0:1 verloren. Nun wollen wir es besser machen und auswärts eine gute Leistung abrufen.“

Schwabsberg mit Selbstbewusstsein

Voller Selbstbewusstsein wird sich derweil die DJK-SG Schwabsberg-Buch in der Bezirksliga zurückmelden. Vor heimischer Kulisse erwartet die Truppe um Aufstiegscoach Branko Okic sofort ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste aus Lorch mussten in der zurückliegenden Runde bis zum letzten Spieltag zittern. Ähnliches vermeiden möchte Kirchheim/Trochtelfingen, das mit Gerstetten ebenfalls einen direkten Konkurrenten empfängt. Extrem schwere Aufgaben stehen wiederum dem TV Neuler und dem SV Lauchheim bevor. Während der SVL beim Landesliga-Absteiger FC Bargau antreten muss, gastiert der TVN, der seinen starken vierten Platz der Vorsaison nur allzu gerne bestätigen möchte, beim Vizemeister in Bettringen. In der Außenseiterrolle liegt aber auch ein möglicher Vorteil: Denn sowohl Bargau als auch Bettringen befinden sich im Umbruch und möglicherweise noch nicht in Topform.