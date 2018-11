Requiem zwischen Schrecken und Sanftmut

Ein Requiem, also eine Totenmesse, in der es donnert und kracht, aber auch säuselt und flüstert ist schon ziemlich außergewöhnlich. Dazu kommt noch der Text auf Japanisch als Ergänzung zum Original-Latein – extremer geht es kaum. All das erlebten die Besucher des großen musikalischen Events am Ewigkeitssonntag in der vollen Aalener Stadtkirche.

Die Aalener Kantorei mit ihrer Jugendabteilung hatte sich mit einem ebenfalls außergewöhnlichen Orchester zusammengetan, um dieses faszinierende Werk des englischen Komponisten Karl Jenkins erstmals in Aalen aufzuführen.

Zu den Streichern mit Hörnern, Flöte und Orgel hatten sich noch Harfe und reichlich Percussion mit Glockenspiel hinzugesellt. Da hatte Kirchenmusikdirektor Thomas Haller mit der Gesamtleitung alle Hände voll zu tun. In zartem Piano wie von ferne hub es an mit sanftem Orgelklang und wohlklingendem Horn: „Requiem aeternam – ewige Ruhe gib ihnen, Herr“.

Schrille Tenorstimmen und spitze Sopran-Schreie

Doch dann ,wie wenn man die lieben Toten wieder aus den Gräbern reißen wollte, ging’s los mit gewaltigem Getöse: „Dies irae – Tag des Zornes, Tag der Klage“. Aus unheimlichem Gerassel, staunenswert produziert von den Streichern, erhoben sich dumpfe Paukenschläge, die zum Throne beim letzten Gerichts am jüngsten Tag zwangen. Der Schrecken fuhr wohl auch manchem Zuhörer ins Gebein, als schrille Tenorstimmen und die Soprane spitze Oktav-Schreie ausstießen.

Kein Wunder, wenn die katholische Kirche beim zweiten Vatikanischen Konzil dieses schreckliche „Dies irae“ wegen seiner fürchterlichen Texte aus der Liturgie genommen hat.

Aber die Wirkung in dieser Fassung von Karl Jenkins (geboren 1944, also mitten im Krieg) ist überwältigend. Man muss es erlebt haben, das „Dies irae“ mit seinen hämmernden Schlägen im rasenden Staccato-Rhythmus der Wortakkumulation. Bewundernswert in welchem Tempo, mit welcher Leidenschaft und Präzision der Chor das bis zum abrupten Schluss durchgehalten hat.

Der Kontrast könnte nicht größer sein, als nach diesem Tohuwabohu das sanfte Lied vom „Snow of yesterday – Schnee von gestern, der wie Kirschblüten fällt“ dank der einschmeichelnden Streicher wieder Friede, Innerlichkeit und Trost herstellte. Der Text ist eines von fünf japanischen Gedichten, mit denen Jenkins das harte unerbittliche Latein auflockert und besänftigt.

Kinderstimmen besingen die Sanftmut im Herzen

Auch nach „Rex tremendae – dem König, vor dem man zittert“ und dem strengen „Confutatis – der Buße in heißen Flammen“ kehrte die von lieblichen Kinderstimmen besungene Sanftmut tief im Herzen („From deep in my heart“) zurück.

Bewegend das „Lacrimosa“ als Wiegenlied, in dem erstmals Spitzen-Harfenist Tobias Southcott mit seinen Glitzergirlanden zu genießen war. Funkelnden Diamanten glichen das geisterfüllte japanische „Now as a spirit“ mit der wunderbar reinen Flöte von Dietlinde Fuchs und das innige „Pie Jesu“ mit dem warmen Hörnerklang von Berit Kumkar und Sophie Hoch. Das romantische „Having seen the moon“ spielte fein registrierend Claudia Dolmetsch auf der Orgel. Die präzisen vollen Glockenschläge im Lux aeterna ließen Anne Haller und Leander Brune ertönen.

Benjamin Engel und Alfred Ruth waren die Experten der Percussion und der Pauken bei den stimmungsvollen Abschiedsgesängen „Farewell“ und „In paradisum – zum Paradies mögen Engel dich begleiten“.

Begeisterte Jubelrufe toppten immer wieder den starken Beifall für die großartige Leistung der glanzvollen Aalener Erstaufführung des im Jahr 2004 komponierten Werkes. Das „Dies irae“ als Zugabe heizte den Beifall nochmals fulminant an.