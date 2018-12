Rentschler verleiht höchste Auszeichnung der Stadt

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat die höchste Auszeichnung Aalens, die Große Ehrenplakette der Stadt in Silber, an Gerhard und Manfred Grimminger verliehen. Der Gemeinderat hatte im Juli 2018 den Beschluss dazu gefasst. In dem von beiden Ausgezeichneten ausdrücklich gewünschten kleinen Kreis hat das Stadtoberhaupt die Plaketten sowie zugehörige Urkunden an die beiden Unternehmer überreicht.

„Besonders die Bildung und Ausbildung junger Menschen liegt Ihnen am Herzen. In ihrem Betrieb Kessler und Co. herrscht eine Firmenkultur, die durch gegenseitiges Vertrauen, hohe Eigenverantwortung und ein starkes Leistungsbewusstsein der Mitarbeiter geprägt ist“, sagte Thilo Rentschler.

Gerhard Grimminger sowie sein Bruder Manfred Grimminger haben die innerhalb der Alfing-Kessler-Werke 1950 gegründete und seit 1955 von ihrem Vater Albert Grimminger geleitete Firma Kessler und Co. zum wichtigsten Arbeitgeber in Abtsgmünd ausgebaut. Rund 900 Mitarbeiter sind heute dort beschäftigt. Das Familienunternehmen ist mit einer alternativen und effizienten Organisationsstruktur auf dem Weltmarkt sehr erfolgreich. „Eine breite und solide Bildung junger Menschen, insbesondere in Naturwissenschaft und Mathematik, ist die Voraussetzung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft“, sagte Gerhard Grimminger, der Ehrensenator und Mitglied des Hochschulrates der Hochschule Aalen ist.

„Auch deshalb haben wir mit Hilfe der Dr.-Albert-Grimminger-Schulstiftung und der ‚Stiftung Kessler und Co. für Bildung und Kultur‘ Explorhino als Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen initiiert sowie das Explorhino Science Center, das im Frühjahr 2018 eröffnet wurde, gegründet“, sagte Manfred Grimminger.

„Sie übernehmen mit ausgeprägter Bereitschaft in der Region Verantwortung für die Gesellschaft und sind herausragende Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens“, sagte Rentschler in seiner Laudatio. An der Verleihung der Großen Ehrenplakette nahmen Hochschulrektor Professor Gerhard Schneider, Landrat Klaus Pavel sowie Oberbürgermeister a. D. Ulrich Pfeifle teil.