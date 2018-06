Rentschler und Trinkl werden Ehrensenatoren

Zwei Männer haben die Ehrensenatorwürde der Hochschule Aalen überreicht bekommen: Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Carl Trinkl, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse a. D. sind ausgezeichnet worden.

Ehrensenator werde, wer sich für die Hochschule besonders verdient mache, sagte Prorektor Markus Peter. Nicht immer sei das Engagement für alle sichtbar. Allerdings sei es im Sinne des Gleichstellungsplanes schade, dass es in Aalen unter den Ehrensenatoren keine Frau gebe. Aber immerhin, sagte er mit einem Augenzwinkern, sei das noch ein Grund, die Hochschule in einem Atemzug mit Stuttgart und Freiburg zu nennen, wo es in Sachen Frauenanteil im Ehrensenat ähnlich aussieht.

Netzwerkarbeit ist wichtig

Ulrich Pfeifle, der Vorsitzende des Kuratoriums, begrüßte Trinkl und Rentschler im Kreis der Ehrensenatoren. „Die beiden sind zu uns bisherigen fast noch ,Jünglinge’“, sagte er. Der Titel sei eine Ehre und Verpflichtung zugleich. „Die regionale Verankerung der Hochschule zu Wirtschaft und Politik ist von zentraler Bedeutung.“ Das Kuratorium hoffe, dass nun auch die beiden „Neuen“ als „Lobbyisten“ für die Hochschule unterwegs seien.

Hochschulrektor Gerhard Schneider präsentierte die Verdienste der beiden Männer für die Hochschule. „Eine Hochschule ist nur so gut, wie sie von ihrer Region unterstützt wird.“ Carl Trinkl habe sich besonders für die Gründerszene und das Inno-Z an der Hochschule eingesetzt. Als Vorstand der Kreissparkasse habe er oft mit Spenden Wettbewerbe und Preise unterstützt, die Studenten motiviert und Wertschätzung gezeigt hätten. Außerdem habe er als Präsident der IHK viel Netzwerk-Arbeit geleistet und die Beziehung zu den Firmen gestärkt.

Wenige Tage später in der Zeitung

Den Oberbürgermeister schätze er sehr, weil er schnell unterwegs sei, sagte Schneider. Einmal habe er ihm zwischen Tür und Angel berichtet, dass es Probleme mit dem Bau des Studentenwohnheims am Waldcampus gebe und dass eventuell das Jugendwerk mit einbezogen werden solle. Wenige Tage später habe er dann in der Zeitung gelesen, dass das Jugendwerk den Bau übernimmt. „Das hat mich kurz überrascht, aber dann war ich froh, dass das Problem gelöst werden kann.“ Und auch beim Bau des neuen Kreisverkehrs, der Bushaltestelle oder aktuell des neuen Forschungsgebäudes habe er Rentschler einiges zu verdanken. „Andere Standorte sind da noch lang nicht so weit.“

Werbung und Auszeichnungen

Rentschler bedankte sich für die Auszeichnung. Er merke seit seinem 50. Geburtstag, dass er älter werde. „Ich bekomme Werbeprospekte für Hörgeräte zugeschickt – und ich bekomme Auszeichnungen.“ Vor fünf Jahren, beim 50. Geburtstag der Hochschule, habe er sich „so geschämt“, weil ihm im Auditorium Kritikpunkte um die Ohren geschlagen worden seien. Da habe er sich fest vorgenommen, die Punkte so schnell wie möglich abzuarbeiten. „Ich freue mich, diese Auszeichnung mit Carl Trinkl zusammen zu bekommen.“

Trinkl freute sich auch über die Auszeichnung, auch wenn er hoffe, dass die nächste dieser Art einer Frau zugute käme. Als Schneider ihn daran erinnert habe, dass er damals einen Scheck über 185 000 Euro an die Hochschule ausgestellt habe, sei er im Nachhinein noch erschrocken, was damals für Summen möglich gemacht werden konnten. Er fühle sich geehrt, in die Runde der Ehrensenatoren aufgenommen zu werden. Auch wenn es ungewohnt sei, vor einem so großen Auditorium zu reden. „Mein Auditorium beschränkt sich neuerdings zu Hause auf meine Frau und die weiß meistens schon, was ich sagen will und hört gar nicht mehr zu.“ Mit einem Lachen bedankte er sich für die Aufmerksamkeit.